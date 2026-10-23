‘Sele’ de Futsal de Panamá tiene a sus guerreros para Copa Naciones de Centroamérica

La Selección Mayor Masculina de Futsal de Panamá ya tiene su equipo listo para disputar la próxima Copa de Naciones de Futsal, a realizarse en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua, del 28 al 31 de octubre.Jaime Aizpu, entrenador del equipo mayor, definió su listado de 14 jugadores que buscarán alzarse con el título centroamericano.La competición, avalada por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), sirve de preparación de cara al próximo Premundial de CONCACAF.La escuadra panameña estará viajando este lunes 26 de octubre rumbo a la capital nicaragüense y así preparar los últimos detalles previo a su debut.Panamá Futsal estará debutando en el torneo el próximo miércoles 28 de octubre frente a la Selección de Costa Rica, mientras que el 30 de octubre se medirá ante El Salvador, en sus partidos por el grupo B.La fecha final de la competición se jugará el sábado 31 de octubre.Todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, un escenario que el equipo panameño conoce muy bien al ser la sede donde Panamá conquistó el título de campeón de CONCACAF en el pasado Premundial en 2024. A continuación, los convocados. PORTEROSNoel Hernández Río AbajoJorge Hernández Villa 9 CIERREAlfonso Maquensi Villa 9Ricardo Castillo Villa 9Fernando Sánchez Villa 9Alexis Castillo Calidonia FS ALARuman Milord Villa 9Abdiel Ortiz Villa 9Jafet Alvarado Río AbajoJosé Yearwood SS Bocca (ECU)Didier Herrera Alaia FutsalLuis Vásquez Corredores Futsal (CRC) PÍVOTÁngel Sánchez Río AbajoJesús Santos Diamante FS DT Jaime Aizpu FormatoLa competencia contará con dos grupos de tres selecciones.Al concluir la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la instancia finales programada para el 31 de octubre.Mientras tanto las selecciones que ocupen las posiciones 2 y 3 de cada zona se medirán entre sí para definir posiciones. Grupo ANicaraguaHondurasCuba Grupo BCosta RicaPanamáEl Salvador Calendario de Partidos 28 de octubrePanamá vs El SalvadorPolideportivo Alexis Argüello3:30 pm Nicaragua vs HondurasPolideportivo Alexis Argüello6 pm 29 de octubreCuba vs HondurasPolideportivo Alexis Argüello3:30 pm Costa Rica vs El SalvadorPolideportivo Alexis Argüello6 pm 30 de octubreCosta Rica vs PanamáPolideportivo Alexis Argüello3:30 pm Nicaragua vs CubaPolideportivo Alexis Argüello6 pm 31 de octubre3er Grupo 1 vs 3er Grupo 21 pm 2do Grupo 2 vs 2do Grupo 23:·30 pm Gran Final1ro Grupo 1 vs 1ro Grupo a6 pm