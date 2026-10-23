‘Sele’ de Futsal de Panamá tiene a sus guerreros para Copa Naciones de Centroamérica

La Selección Mayor Masculina de Futsal de Panamá ya tiene su equipo listo para disputar la próxima Copa de Naciones de Futsal, a realizarse en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua, del 28 al 31 de octubre.

Jaime Aizpu, entrenador del equipo mayor, definió su listado de 14 jugadores que buscarán alzarse con el título centroamericano.

La competición, avalada por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), sirve de preparación de cara al próximo Premundial de CONCACAF.

La escuadra panameña estará viajando este lunes 26 de octubre rumbo a la capital nicaragüense y así preparar los últimos detalles previo a su debut.

Panamá Futsal estará debutando en el torneo el próximo miércoles 28 de octubre frente a la Selección de Costa Rica, mientras que el 30 de octubre se medirá ante El Salvador, en sus partidos por el grupo B.

La fecha final de la competición se jugará el sábado 31 de octubre.

Todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, un escenario que el equipo panameño conoce muy bien al ser la sede donde Panamá conquistó el título de campeón de CONCACAF en el pasado Premundial en 2024.

A continuación, los convocados.

PORTEROS

Noel Hernández Río Abajo

Jorge Hernández Villa 9

CIERRE

Alfonso Maquensi Villa 9

Ricardo Castillo Villa 9

Fernando Sánchez Villa 9

Alexis Castillo Calidonia FS

ALA

Ruman Milord Villa 9

Abdiel Ortiz Villa 9

Jafet Alvarado Río Abajo

José Yearwood SS Bocca (ECU)

Didier Herrera Alaia Futsal

Luis Vásquez Corredores Futsal (CRC)

PÍVOT

Ángel Sánchez Río Abajo

Jesús Santos Diamante FS

DT Jaime Aizpu

Formato

La competencia contará con dos grupos de tres selecciones.

Al concluir la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la instancia finales programada para el 31 de octubre.

Mientras tanto las selecciones que ocupen las posiciones 2 y 3 de cada zona se medirán entre sí para definir posiciones.

Grupo A

Nicaragua

Honduras

Cuba

Grupo B

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Calendario de Partidos

28 de octubre

Panamá vs El Salvador

Polideportivo Alexis Argüello

3:30 pm

Nicaragua vs Honduras

Polideportivo Alexis Argüello

6 pm

29 de octubre

Cuba vs Honduras

Polideportivo Alexis Argüello

3:30 pm

Costa Rica vs El Salvador

Polideportivo Alexis Argüello

6 pm

30 de octubre

Costa Rica vs Panamá

Polideportivo Alexis Argüello

3:30 pm

Nicaragua vs Cuba

Polideportivo Alexis Argüello

6 pm

31 de octubre

3er Grupo 1 vs 3er Grupo 2

1 pm

2do Grupo 2 vs 2do Grupo 2

3:·30 pm

Gran Final

1ro Grupo 1 vs 1ro Grupo a

6 pm