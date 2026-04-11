Seixas gana la Vuelta al País Vasco y pone fin a 19 años de espera para el ciclismo francés

Paul Seixas, de 19 años, se impuso este sábado en la Vuelta al País Vasco, con final en Bergara, para convertirse en el primer francés desde Christophe Moreau en 2007 en conquistar una carrera por etapas de nivel World Tour, la 1ª división del ciclismo.

Ganador de tres etapas esta semana, el prodigio del equipo Decathlon CMA CGM acabó con dos minutos y medio de ventaja sobre el alemán Florian Lipowitz (tercero en el último Tour de Francia) al término de la 6ª y última etapa, ganada bajo la lluvia por el estadounidense Andrew August (Ineos).

El noruego Tobias Johannessen completó el podio.

"Ha sido una semana de locos. Estoy contento de haber estado ahí todos los días, de haber sido fuerte. Hice exactamente lo que quería", celebró Seixas.

Han tenido que pasar, por tanto, diecinueve años para poner fin a esta interminable travesía del desierto que incluso había acabado por desanimar a corredores como Thibaut Pinot y Romain Bardet.

Diecinueve años es también la edad de Seixas, quien tras solo catorce meses en el pelotón profesional confirma un talento inmenso que le augura las mayores conquistas, incluido el Tour de Francia.

Al suceder en el palmarés de la Vuelta al País Vasco a Laurent Jalabert, último vencedor francés en 1999, el lionés se convierte también en el corredor más joven en ganar una vuelta por etapas del World Tour.

Y borra de los anales a Tadej Pogacar, que se había impuesto en el Tour de California con 20 años en 2019.

- ¿Y ahora el Tour de Francia? -

Y eso que esta semana hubo nombres muy importantes en el País Vasco, con Lipowitz, Primoz Roglic, que se hundió el sábado, pero también Isaac del Toro y Juan Ayuso, considerados hasta ahora como los principales candidatos a tomar el relevo de Pogacar.

Al final, descolgados antes de abandonar ambos, el mexicano y el español no estuvieron a la altura frente a Seixas.

La proyección del joven galo despierta las mayores esperanzas en un país privado de victorias masculinas en el Tour de Francia desde Bernard Hinault en 1985.

"No hemos visto algo así en Francia desde hace 50 años. Es simplemente excepcional", comentó el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, desde Compiègne, de donde partirá París-Roubaix el domingo.

Por ahora, Seixas quema etapas con una rapidez asombrosa. Muy cómodo ante las cámaras, tanto en francés como en inglés, también se muestra ya muy maduro en su relación de líder con sus compañeros.

La decisión sobre su presencia en el Tour de Francia este verano debe tomarse después de la Flecha Valona, el 22 de abril, y sobre todo de Lieja-Bastoña-Lieja, cuatro días más tarde, donde debe reencontrarse con Pogacar para un duelo que ya hace salivar a todo el planeta ciclismo.