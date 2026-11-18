REDACCIÓN | El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció ayer que la piscina Eileen Coparropa, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, continuará cerrada aproximadamente por 20 días más para completar los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del agua.

En un comunicado publicado en redes sociales, dirigido a los clubes, usuarios, atletas y entrenadores, solicitando “comprensión y paciencia”, Pandeportes indica que la “extensión permitirá completar adecuadamente los trabajos de mantenimiento que se realizan en la piscina”.

Luego, “se realizará el proceso de llenado, tratamiento y estabilización del agua, junto con las verificaciones técnicas necesarias para garantizar condiciones óptimas y seguras antes de su reapertura”.

Cuya fecha, será comunicada una vez culminen los trabajos y se completen satisfactoriamente las evaluaciones técnicas correspondientes. A principios de este mes de noviembre, la entidad había señalado que la instalación permanecería cerrada “hasta el 15 de noviembre por trabajos de mantenimiento preventivo”.