$!Se enciende la hípica entre Cupido y Carnaval

En el marco del Día del Amor y la Amistad y los carnavales, la actividad hípica no para en el Hipódromo Presidente Remón. Serán 14 eventos muy interesantes entre sábado y domingo, y usted no puede faltar.

Revisando el programa hay varias carreras donde hay que estudiar con lupa. Solamente para comentarles, el sábado la sexta carrera tiene sabor a un clásico. Allí se enfrentan, en una carrera condicional, yeguas de 3 y 4 años ganadoras de 2 y 3 carreras en distancia de 1,400 metros.

Tres de las seis participantes vienen de medirse en los clásicos Jorge Ameglio y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Estas son Ataviada, Gold Basin y Volatile Girl, que se preparan para el Premio Eric Gómez en el mes de marzo.

Esta se perfila como la mejor carrera sabatina. En tanto, para el domingo, se maneja una programación más ligera con carreras de 1,000 metros, 1,100, 1,200, 1300 y 1,400 metros, distancia esta última donde se medirán potros importados en busca de su primera en la pista.

En esta carrera, destaca la mimada del Stud Las Riendas, Motek que viene de perder en su última salida a la pista. Dicha carrera será en la apertura del Gran Slam (Cuarta carrera) jugada que acapara cuatro carreras, su ejemplar puede llegar en la primera y segunda posición y usted está en la jugada para cobrar buenos dividendos. Ambas jornadas hípicas arrancan a las 3:00 p.m.