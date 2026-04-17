Se activa el triatlón de los Suramericanos Jr.

El triatlón de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tendrá hoy su evento individual, para damas y varones, lo que implicará cierres de tramos viales en el Causeway de Amador y la Cinta Costera 3, en Ciudad de Panamá.

Para hoy, el cierre es de 6:30 a.m. a 11:30 a.m.; y domingo, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., desde el puente nuevo del Causeway hacia el tramo izquierdo hasta el área del Centro de Convenciones Figali, además del sector de la Plaza de las Banderas, donde estará ubicada la zona de transición y meta.

Mientras que ayer, las pruebas de ciclismo de ruta de estos juegos iniciaron con una contrarreloj en la Cinta Costera 3. En el cuadro femenino (de 15 km), las dos panameñas en competencia quedaron en las casillas 13 y 14, de 17 participantes.

En la rama masculina (de 27 km), dos nacionales ocuparon los puestos 11 y 16, de 17 corredores. El sábado 18 se realizará la carrera de fondo (en ambos géneros), desde las 9:00 a.m.