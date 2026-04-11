Scheffler resurge en un Masters de Augusta dominado por McIlroy

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del golf mundial, reaccionó este sábado con una extraordinaria tercera ronda del Masters de Augusta pero seguía aún alejado del líder destacado, Rory McIlroy.

El norirlandés, defensor de la chaqueta verde de campeón, arrancó el fin de semana decisivo con una ventaja de seis golpes sobre sus perseguidores, una distancia nunca vista en el ecuador del emblemático torneo de Grand Slam.

Esa ventaja, sin embargo, se había recortado a la mitad después de los ocho primeros hoyos del sábado de McIlroy.

Aún así el europeo tenía un colchón de tres golpes sobre el irlandés Shane Lowry, el estadounidense Cameron Young y el chino Haotong Li.

Lowry se catapultó hasta la segunda posición con un descomunal hoyo en uno (ace) en el hoyo 6, en un golpe de salida de 174 metros.

El irlandés, que ya había logrado un ace en 2016, es el único golfista en la historia en lograr más de un golpe de este tipo en su carrera en el Masters.

McIlroy, que avanzaba con un acumulado de 12 bajo par, aspira a convertirse el domingo en el cuarto campeón de Augusta en revalidar el título, después de que lo lograran Jack Nicklaus (1965 y 1966), Nick Faldo (1989 y 1990) y Tiger Woods (2001 y 2002).

Entre los rivales que tendrá que contener el domingo puede que esté el más peligroso de todos, Scottie Scheffler, que este sábado se acercó a cinco golpes.

El número uno mundial se reenganchó a la pugna con una sensacional tarjeta de 65 golpes (-7) con la que remontó hasta 18 puestos y compensó sus dos flojas primeras rondas.

- Premio récord -

La peor jornada para Scheffler fue la del viernes, cuando envió dos pelotas al agua hasta terminar con +2.

Ese resultado terminó con su racha de 11 rondas seguidas en par o por encima en el Masters, torneo que conquistó en 2022 y 2024.

El sábado, Scheffler reactivó de golpe a los aficionados estadounidenses al firmar un espectacular eagle en el segundo hoyo.

Después acumuló hasta cinco birdies antes de regresar a la casa club con la ilusión de acometer el domingo una de sus memorables remontadas.

"No tuve que arreglar nada. Creo que ayer jugué mejor de lo que refleja mi puntuación", afirmó Scheffler. "No siento que esté fuera del torneo. Me volví a poner en posición y ahora sólo es cuestión de rematar el trabajo".

Otro antiguo campeón, Jon Rahm, se quedó definitivamente lejos de la pelea al volver a terminar por encima del par con 73 golpes (+1), después de tres birdies y cuatro bogeys.

El español está hundido en el puesto 48, de los 54 jugadores que siguen en la contienda, con un acumulado de 221 golpes (+5).

El golfista que levante el domingo el trofeo, primero de Grand Slam del año, recibirá un premio récord de 4,5 millones de dólares, como parte de una bolsa total de 22,5 millones, anunciaron el sábado los organizadores.