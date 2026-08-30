Scheffler, número uno del golf, conquista su segunda FedEx Cup

El número uno del golf mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, ganó por segunda vez la FedEx Cup al protagonizar una remontada ante el noruego Viktor Hovland en la jornada final de este domingo.

Scheffler, ganador de cuatro majors y de este trofeo de final de temporada en 2024, firmó una tarjeta de 66 golpes, cuatro bajo par, para acabar con -16 y asegurar una victoria por tres golpes en el East Lake Golf Club de Atlanta.

El dueño del primer lugar del escalafón mundial comenzó el día a tres golpes del liderato de Hovland tras la tercera ronda del sábado.

Pero fue recortando la ventaja antes de despegar en los hoyos finales para lograr el 22º título de su carrera en el PGA Tour y el cheque de 10 millones de dólares destinado al ganador.

"Tuve la fortuna de empezar bien y luego pude lograr algunos birdies para, de alguna forma, sentenciar el torneo", dijo el flamante campeón, de 30 años.

"Seguir luchando día tras día es algo de lo que estoy muy orgulloso... venir desde atrás y ser capaz de ganar torneos es una sensación realmente increíble", agregó.

Hovland, que perseguía su segundo título de la FedEx Cup después de alzar el trofeo en 2023, vio cómo sus esperanzas se desvanecían con un 72 final, dos sobre par. Terminó con -13.

El estadounidense Ryan Gerard acabó en tercera posición con -12, luego de un 72 final.

El norirlandés Rory McIlroy, que el sábado se metió de lleno en la lucha con un deslumbrante 63, siete bajo par, lo tuvo más difícil con un 69 final, uno bajo par.

McIlroy finalizó en un grupo de siete jugadores con -11, a cinco golpes del total ganador de Scheffler.

El inglés Tommy Fleetwood, campeón en 2025, quedó a un golpe del norirlandés, empatado en el undécimo puesto con -10 junto al australiano Adam Scott y el estadounidense Cameron Young.