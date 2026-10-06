“Satisfecho” con la actitud

El tercer ciclo de Thomas Christiansen como director técnico de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá arrancó con una ‘Gira Asiática’ donde se empataron los tres partidos amistosos disputados y el último, acabó con victoria canalera en tanda de penaltis.

Panamá no gana un partido oficial desde el pasado 3 de junio, cuando derrotó 4-2 a República Dominicana, en un amistoso en casa previo al Mundial FIFA 2026. En la Copa del Mundo, el saldo fueron tres derrotas y eliminación en la fase de grupos.

Lo que ponía en duda la continuidad de Christiansen, pues ya había finalizado su contrato. Pero, la Federación Panameña de Fútbol volvió a confiar en él y esta gira por India y Japón suponían un “nuevo comienzo”, con jugadores jóvenes y debutantes.

Primero, fue el choque ante India, el pasado 25 de septiembre, que terminó 1-1.

Luego, se viajó a Japón para participar en la Copa Kirin 2026, donde se enfrentó en semis a Nueva Zelanda. Luego del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, la ‘Sele’ cayó en tanda de penaltis 5-3 y pasó a disputar el partido por el Tercer Lugar. Su rival, fue Ecuador, ayer, que había caído ante Japón, 5-4, también por penales, tras empatar 0-0.

El encuentro se jugó en el Estadio Nacional de Tokio, y el atacante Josué Vergara, quien hacía su debut en la Selección Mayor, marcó el primer tanto al minuto 38. El empate lo hizo Juan Angulo al minuto 58. Se llegaron a los penales y Panamá venció por 7-6.

A segunda hora, en ese mismo estadio, Japón venció 2-1 Nueva Zelanda, en la final y para quedarse con el título del torneo amistoso que organizó. “Contento con el resultado, pero más aún con la actitud de los jugadores. Los jóvenes que hemos visto en esta gira han estado ahí, han levantado la mano y han hecho una presentación muy digna y hay que hacer todavía ese seguimiento”, dijo Christiansen.

“El objetivo de esta gira era ver a jugadores jóvenes. Como estamos en un proceso ahora generacional, tantos días con los jugadores nos ha servido de mucho, conocerles personalmente, futbolísticamente y mentalmente, cómo están preparados y han respondido a las expectativas”, recalcó el estratega.