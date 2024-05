Sara Curtis, esperanza de la natación italiana y emblema contra el racismo

A sus 17 años, Sara Curtis debutará en unos Juegos Olímpicos este año en París: la nueva sensación de la natación italiana sorprende por su madurez dentro y fuera de las piscinas.

En un país dirigido por el gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni y en el que los futbolistas son víctimas regularmente de insultos racistas en los estadios, la joven Sara, de padre italiano y madre nigeriana, se considera afortunada.

"Tengo la suerte de no haber tenido que enfrentarme nunca [a los insultos racistas], pero si tuviera que encontrarme con alguien que me considerara un problema, lo ignoraría", asegura en declaraciones a la AFP.

"Cuando ves mi deporte, no se puede negar el hecho de que no hay muchos nadadores negros, pero no es algo que me moleste", añade esta adolescente, que entrena en Savigliano, en el Piamonte (noroeste de Italia).

- Heredera de Pellegrini -

En el horizonte está poder acercarse a la leyenda nacional, Federica Pellegrini, campeona olímpica en 2008 en 200 metros libre y multimedallista mundial. Pero en el camino esta cuádruple campeona europea júnior puede encontrarse con obstáculos fuera del agua.

En un libro publicado en agosto de 2023, un general conocido en Italia, Roberto Vannacci, que forma parte de las listas a las elecciones europeas de junio por el partido de extrema derecha de Matteo Salvini, atacó a la estrella del voleibol italiano Paola Enogu, de origen nigeriano.

"Paola Enogu tiene nacionalidad italiana, pero es evidente que sus rasgos no representan a la italianidad", escribió Vannacci, entre otros comentarios.

"Cuando yo escucho ese tipo de declaraciones, me río, la verdad. Muestran que todavía llevamos retraso" en Italia, explica la precoz nadadora, que en el pasado lo intentó también en el básquetbol.

"Un deportista lo es independientemente de su color de piel. Esos comentarios no me afectan y no me afectarán nunca", insiste Sara Curtis.

Prefiere concentrarse en su carrera, que dio un gran salto durante 2023 al participar en su primera competición en categoría absoluta, el Europeo en piscina corta, donde se colgó dos medallas de plata, en los relevos 4x50 m libre y 4x50 m mixto.

Después de ello estableció en abril un nuevo récord de Italia de 50 metros en estilo libre en piscina grande (24:56, mejorando en 16 centésimas la anterior plusmarca) y otro en 50 metros espalda en piscina corta (26:08, nuevo récord mundial júnior).

- "Odiaba nadar" -

"No me lo esperaba, menos a estas alturas de la temporada (...) Fue un gran tiempo, tenía la sensación de volar, fue genial", recuerda.

Para conseguir estos éxitos ha sido necesario un entrenamiento intensivo, pero para ella todo resulta natural ya que siente que ha crecido "pasando el tiempo en el agua", desde que los dos años entró en una piscina por primera vez.

"Lo que recuerdo de mis primeras sesiones cuando era pequeña es que tenía frío y que odiaba nadar", sonríe.

Muy atento a su entrenamiento está su preparador, Thomas Maggiora, con el que Sara Curtis prepara París-2024, aunque quizás su gran objetivo está fijado para cuatro años después, para los Juegos de Los Angeles-2028.

"Mi objetivo es progresar, tanto física como mentalmente, ya que los Juegos Olímpicos siempre han sido un sueño para mí", explica.

"Los Juegos Olímpicos de este año eran un objetivo, pero un poco distante y difícil de alcanzar. Participar en ellos será estupendo (...) Sin duda, es demasiado pronto para hablar de medalla. Mis mayores ambiciones están a más largo plazo, pero estar en una semifinal o una final en París estaría ya bien", concluye esta velocista.