Santa Fe 2026 en la mira

El “equipo Panamá” afrontó una nueva cita deportiva internacional con la convicción de mejorar lo hecho en la pasada edición del evento.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en tierras argentinas, se presentan como la oportunidad de muchos de los nuestros para afianzar su camino al gran premio: competir en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, en Estados Unidos. Además, la cita entregará cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Un total de 90 atletas vestirán los colores de Panamá en esta competencia, respaldados por 32 oficiales/entrenadores, 10 profesionales del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, 4 integrantes del área de Comunicaciones y 6 miembros de la Jefatura de Misión, para conformar una delegación de 142 integrantes, según datos del Comité Olímpico de Panamá (COP).

Panamá tendrá presencia en 20 deportes y 26 modalidades. Entre ellos estará el equipo masculino de fútbol U19, único deporte de conjunto en el que participará el país en esta edición, bajo la dirección técnica de César Aguilar, quien recientemente también estuvo al frente de la selección Sub-21 que representó a Panamá y ganó bronce en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación canalera combina experiencia, orgullo y juventud, en busca de superar el medallero de Asunción 2022 (Paraguay), donde alcanzaron doce medallas: tres de oro, una de plata y ocho de bronce.

Siete de aquellos medallistas volverán a competir por el país en Santa Fe 2026: Chamar Chambers, campeón de los 800 metros planos; Daniela Rodríguez, medallista de oro en Taekwondo Poomsae; Hillary Heron, ganadora de plata en salto y bronce en suelo; Diddier Rodríguez, bronce en los 3,000 metros con obstáculos; Ángel Cortés y Wilfredo Steven López, medallistas de bronce en lucha libre; y Donald Lee y William Duen, quienes obtuvieron el bronce en bolos, prueba dobles.

De igual manera, varios de los atletas que dirán presente en Santa Fe 2026 recientemente tuvieron una actuación destacada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La ceremonia de inauguración se realizará este sábado 12 de septiembre en el Monumento a la Bandera, en la subsede Rosario.