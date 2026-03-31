Sanciones y detención en cárcel por agresiones

Esta riña ha salido cara para algunos de sus protagonistas. Y es que el pasado sábado 28 de marzo, en las gradas del estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, de la ciudad de Las Tablas, se originó una trifulca que involucró a varios peloteros, familiares de jugadores y fanáticos durante el partido de la Ronda Regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entre las novenas de Veraguas y Los Santos.

Ayer, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), a través de su Comisión Técnica y Sancionadora, anunció las sanciones disciplinarias definitivas para jugadores y un mánager, luego de haber indicado inicialmente dos partidos de suspensión para varios de los implicados.

En ese sentido, el organismo impuso una suspensión de cuatro (4) años al jugador de Veraguas, Juan José Aizpurúa, señalado de agredir al beisbolista santeño Yeison Austin, quien recibió un batazo en la cabeza.

Por esta acción, Aizpurúa se encuentra detenido de manera provisional, en una prisión en Las Tablas, luego de que una jueza de garantías dictaminara la medida cautelar de seis meses de cárcel mientras dure el proceso de investigación por el supuesto delito de tentativa de homicidio.

La defensa de Aizpurúa apeló esta decisión y se prevé que hoy, a las 2:30 p.m., se realice la audiencia ante el juzgado de apelación, para ratificar o no la medida. En tanto, Yeison Austin, recluido en el Hospital Gustavo Nelson Collado por traumatismo craneoencefálico, se le dictó una suspensión por 4 partidos, misma sanción que su compañero de equipo, Ismael Velasco.

En el caso de los veragüenses: el mánager Abdiel Ramos recibió 15 juegos de suspensión; y los jugadores Erick Mordock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Rayna tendrán que cumplir 4 partidos de suspensión.

Según la Resolución 02-26Ct, de la Fedebeis, estos castigos “entran en vigor desde el día que se sucedieron los hechos, en caso de que algún jugador haya participado en algún partido posterior al suceso de los hechos la misma entra en vigor a partir de su publicación para dichos jugadores”.