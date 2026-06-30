Salma Paralluelo abandona FC Barcelona al término de su contrato

Tras cuatro temporadas en el FC Barcelona, la atacante internacional española Salma Paralluelo no vestirá de azulgrana el próximo curso tras la expiración este martes de su contrato, según anunció el club catalán.

"Salma Paralluelo ha decidido abandonar el FC Barcelona al finalizar su contrato, este 30 de junio de 2026", escribió el Barça en un comunicado, en el que agradece a la aragonesa "su compromiso, su dedicación y su contribución durante estas cuatro temporadas vistiendo la camiseta azulgrana", además de desearle "mucha suerte" en su próxima etapa.

Paralluelo, de 22 años, deja Barcelona con tres Ligas de Campeones y cuatro Ligas entre los 15 títulos logrados.

A lo largo de cuatro temporadas ha anotado 72 goles en 131 partidos, los últimos dos el pasado mes de mayo en la final de Champions ganada 4-0 contra el OL Lyonnes.

Su salida se suma a la de la doble Balón de Oro Alexia Putellas, que tras catorce temporadas como blaugrana pondrá rumbo al London City Lionesses inglés, según una fuente cercana a la operación.

También dejará el FC Barcelona la defensa central Mapi León, a quien los rumores sitúan en Londres junto a Putellas, mientras que Ona Batllé podría estar cerca de fichar por el Arsenal.