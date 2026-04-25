Sabalenka sigue con paso firme en Madrid

La bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona del WTA 1000 de Madrid, se impuso este sábado a la rumana Jacqueline Cristian 6-1 y 6-4 para meterse en octavos de final.

Cristian, que ya había caído contra Sabalenka en Indian Wells, estuvo a punto de sorprender a su rival en el segundo set.

La rumana estuvo a punto de romper el saque de Sabalenka para ponerse 4-2, pero la bielorrusa reaccionó puso el 3-3 y después quebró el servicio de su rival en el noveno juego para ponerse 5-4 y cerrar con su saque.

Sabalenka se medirá en octavos a la ganadora del último partido del día entre la ucraniana Anhelina Kalinina y la japonesa Naomi Osaka.

Antes, la rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, también avanzó a octavos al imponerse a la húngara Dalma Galfi por un contundente 6-3, 6-2.

Andreeva se medirá por una plaza en cuartos a la húngara Anna Bondár, que ganó este sábado a la checa Laura Samson por 7-6 (7/3), 6-1.

La suiza Belinda Bencic, duodécima jugadora del mundo, también se aseguró una plaza en octavos al imponerse a la rusa Diana Shnaider por 6-2, 7-6 (8/6).

La número tres del mundo y una de las favoritas en Madrid, la polaca Iga Swiatek, se retiró visiblemente indispuesta de su partido contra la estadounidense Ann Li cuando el marcador estaba 7-6 (7/4), 2-6 y 3-0.

Swiatek achacó a un posible virus su retirada del WTA 1000 madrileño.

Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2.

-- Los resultados del sábado en el WTA 1000 de Madrid:

. Individual femenino - 3ª ronda:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Jaqueline Cristian (RUM/N.29) 6-1, 6-4

Belinda Bencic (SUI/N.11) a Diana Shnaider (RUS/N.18) 6-2, 7-6 (8/6)

Hailey Baptiste (USA/N.30) a Jasmine Paolini (ITA/N.8) 7-5, 6-3

Ann Li (USA/N.31) a Iga Swiatek (POL/N.4) 7-6 (7/4), 2-6, 3-0 y abandono

Leylah Fernandez (CAN/N.24) a Iva Jovic (USA/N.15) 3-6, 6-3, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.9) a Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 6-2

Anna Bondár (HUN) a Laura Samsonová (CZE) 7-6 (7/3), 6-1