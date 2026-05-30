Sabalenka se deshace de Kasatkina y ya está en octavos de Roland Garros

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, sigue con paso firme en su búsqueda de su primer Ronald Garros y este sábado alcanzó los octavos tras superar con comodidad a la australiana de origen ruso Daria Kasatkina (6-0 y 7-5).

Poderosa, Sabalenka cerró el primer set con un rosco en sólo 29 minutos frente a una rival que actualmente ocupa la posición 53ª del ranking.

Quizás en un exceso de confianza, Sabalenka cedió el primer juego del segundo set tras cometer dos errores no forzados y una doble falta.

Pero Sabalenka igualó el parcial 2-2 y quebró de nuevo el servicio de su rival cuando Kastakina sacaba para forzar el tie break, apuntándose la victoria en una hora y 17 minutos.

Con esta victoria, la bielorrusa se convierte en la novena mujer en alcanzar 100 triunfos como N.1 del ranking WTA.

"Estoy contenta de no rendirme nunca en los momentos difíciles", afirmó Sabalenka, que el año pasado perdió la final de Roland Garros ante la estadounidense Coco Gauff.

En octavos de final, Sabalenka se enfrentará a continuación a otra cuádruple campeona de Grand Slam, la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka ha derrotado en dos ocasiones esta temporada a la estrella japonesa, pero Osaka ganó el único duelo entre ambas en un Grand Slam, en la misma ronda del US Open 2018, en lo que sería el primero de sus cuatro grandes.