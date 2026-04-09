Sabalenka renuncia al torneo de Stuttgart por lesión

La N.1 del mundo Aryna Sabalenka no disputará el torneo de Stuttgart la semana que viene, debido a una lesión que sufrió tras ganar el título en el WTA 1000 de Miami a finales de marzo, anunció la bielorrusa este jueves.

La baja en el certamen alemán aplaza el comienzo de temporada de Sabalenka, de 27 años, sobre la tierra batida.

"Lamentablemente, sufrí una lesión después de Miami y, aunque intenté todo para recuperarme a tiempo, no estoy lista para competir", explicó la bielorrusa en sus redes sociales.

La número uno del mundo se impuso hace diez días en la final de Miami a la estadounidense Coco Gauff.

La victoria le permitió firmar de paso el Sunshine double, dado que previamente había ganado el WTA 1000 de Indian Wells, también en Estados Unidos.

En Stuttgart, torneo WTA 500 sobre tierra batida, Sabalenka perdió en la final en cuatro ocasiones: en 2021 contra la australiana Ashley Barty, en 2022 y 2023 contra la polaca Iga Swiatek, y el año pasado contra la letona Jelena Ostapenko.