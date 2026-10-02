Sabalenka reaparece con un convincente triunfo en el torneo de Pekín

Sin jugar desde su derrota en la final del US Open, que le costó además el N.1 del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka reapareció este viernes con un contundente triunfo frente a la mexicana Renata Zarazúa en el WTA 1000 de Pekín.La ahora N.2 del mundo (28 años) superó a la mexicana (N.94 de la WTA) por un claro 6-1 y 6-3 en poco más de una hora (62 minutos) y se enfrentará en la siguiente ronda a la checa Nikola Bartunkova.Zarazúa no tuvo ninguna opción frente a una Sabalenka a la que le funcionó el servicio a la perfección (ganó 32 de 39 puntos con su saque), sin conceder una sola bola de break."Traté de ser agresiva con mi saque y también al resto. Estoy muy feliz con el juego que hice hoy", explicó Sabalenka.Antes, otra ex número 1, la japonesa Naomi Osaka, sobrevivió en un duro duelo ante la uzbeka Maria Timofeeva para ganar por 6-3, 3-6 y 6-3 y clasificarse para la tercera ronda, en la que la cuatro veces campeona de Grand Slam se enfrentará a la checa Sara Bejlek.La vigente campeona de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva, comenzó perdiendo el primer set frente a la local Yuan Yue, pero luego no tuvo problemas en remontar y ganó por 3-6, 6-0 y 6-0.- Resultados de segunda ronda del torneo WTA 1000 de Pekín:Linda Nosková (CZE/N.5) derrotó a Gabriela Ruse (RUM) 6-4, 6-1Viktorija Golubic (SUI) a Peyton Stearns (USA/N.28) 6-4, 3-6, 6-3Ekaterina Alexandrova (RUS/N.19) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-1, 6-4Diana Shnaider (RUS/N.11) a Janice Tjen (INA) 6-0, 6-4Daria Snigur (UKR) a Jasmine Paolini (ITA/N.14) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2Taylah Preston (AUS) a Diane Parry (FRA/N.22) 7-6 (7/4), 6-1Polina Kudermetova (UZB) a Clara Tauson (DEN/N.32) 6-4, 4-6, 6-4Mirra Andreeva (RUS/N.4) a Yuan Yue (CHN) 3-6, 6-0, 6-0Karolína Muchová (CZE/N.7) a Katie Boulter (GBR) 7-6 (7/3), 6-1Liudmila Samsonova (RUS/N.29) a Linda Fruhvirtová (CZE) 6-2, 3-6, 6-3Sára Bejlek (CZE/N.20) a Maddison Inglis (AUS) 6-3, 7-5Naomi Osaka (JPN/N.12) a Maria Timofeeva (UZB) 6-3, 3-6, 6-3Sinja Kraus (AUT) a Anastasia Potapova (AUT/N.16) 4-1 y abandonoDayana Yastremska (UKR) a Maja Chwalinska (POL/N.17) 6-3, 6-1Nikola Bartunková (CZE/N.26) a Magdalena Frech (POL) 6-2, 6-2