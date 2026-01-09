Sabalenka logra su tercera final al hilo en Brisbane previo al Abierto de Australia

Aryna Sabalenka venció este sábado a Karolina Muchova en dos sets y jugará su tercera final consecutiva del Abierto de Brisbane, una semana antes del Abierto de Australia.

Sabalenka mostró un gran nivel ante la talentosa jugadora checa, quien había ganado sus últimos tres enfrentamientos y llegaba al partido como una de las pocas jugadoras con un historial favorable contra la número uno del mundo.

Pero Sabalenka demostró su clase y potencia al romper el servicio de Muchova una vez en cada set, para llevarse la semifinal por 6-3 y 6-4 en 89 minutos.

"Esto es realmente importante de cara a Melbourne, para alcanzar ese nivel y jugar grandes partidos contra grandes rivales. Así que estoy muy contenta con mi rendimiento hasta ahora", dijo la tenista bielorrusa de 27 años.

A partir del 18 de enero, Sabalenka aspira a ganar su tercer Abierto de Australia en cuatro años, mientras en Brisbane se enfrentará a la cuarta cabeza de serie, Jessica Pegula, o a la ucraniana Marta Kostyuk en la final del domingo.