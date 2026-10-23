Rybakina cede un set pero avanza a semifinales en Ningbo

La kazaja Elena Rybakina, número uno mundial, avanzó este viernes a las semifinales del torneo WTA 250 de Ningbo, en China, pese a perder un set en su duelo de cuartos de final.Fue ante la polaca Katarzyna Kawa, número 128 del ranking: Rybakina se paseó 6-1 en el primer set, tuvo luego un bajón y cayó en la segunda manga por 6-3, antes de recuperar su dominio en el tercero y definitivo, que solventó con otro inapelable 6-1.En semis, la principal favorita se enfrentará a la rusa Diana Shnaider (13ª), que derrotó 6-3, 4-6 y 6-1 a la estadounidense Iva Jovic.En la otra parte del cuadro, la semifinal la disputarán la canadiense Leylah Fernandez (30ª) y la checa Marie Bouzkova (26ª).-- Torneo WTA de Ningbo- Individuales femeninos - Cuartos de final:Elena Rybakina (KAZ/N.1) derrotó a Katarzyna Kawa (POL) 6-1, 3-6, 6-1Diana Shnaider (RUS/N.6) a Iva Jovic (USA/N.4) 6-3, 4-6, 6-1Leylah Fernandez (CAN) a Ekaterina Alexandrova (RUS) 4-6, 6-2, 6-1Marie Bouzkova (CZE) a Sara Bejlek (CZE) 6-3, 6-4