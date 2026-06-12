Russell lidera los primeros ensayos en el GP de Barcelona de F1

El piloto británico George Russell (Mercedes) lideró este viernes la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, dos décimas por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren).

El monegasco Charles Leclerc probó las mejoras de su Ferrari y terminó con el tercer mejor tiempo, a medio segundo de Russell. El británico rodó en 1:16,363 para marcar el mejor tiempo de la sesión, un impulso a su moral tras varios fines de semana complicados.

Su compañero en Mercedes y líder del campeonato mundial, el italiano Kimi Antonelli, no participó en esta sesión.

Russell, que antes del inicio de la temporada era el favorito al título, ha ido quedando a la sombra de Antonelli, pero quiso aprovechar esta sesión para marcar el ritmo desde el principio, con un primer crono de 1:17,353.

Piastri y Leclerc respondieron, acercándose a dos décimas de segundo del británico, todos ellos con neumáticos medios.

El cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, que tuvo que abandonar hace una semana en el GP de Mónaco, mejoró el primer buen crono de Russell tras rodar en 1:17,047 sirviéndose de sus neumáticos blandos, aunque al final de la jornada quedó cuarto.

El piloto de Mercedes respondió y cambió a gomas blandas, logrando entones su tiempo rápido de la jornada que buscó superar Piastri, también con blandos, pero nadie pudo superar a Russell.