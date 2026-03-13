Russell lidera el doblete de Mercedes en la clasificación esprint del GP de China

El líder del campeonato mundial de F1, el británico George Russell, consiguió el viernes la pole position para la carrera esprint del Gran Premio de China, liderando un doblete de Mercedes por delante del italiano Kimi Antonelli.

Russell marcó un tiempo de 1 minuto y 31,520 segundos en el Circuito Internacional de Shanghái, de 5,451km, 0,289 segundos más rápido que Antonelli, con el campeón del mundo Lando Norris a 0,621 segundos de su compatriota británico en tercera posición.

Junto a Norris en la segunda fila para la carrera de 19 vueltas del sábado por la mañana estará otro británico, Lewis Hamilton, ganador del sprint de China hace un año.

El siete veces campeón del mundo fue cuarto con su Ferrari, 0,641 segundos más lento que Russell.

"El coche se ha comportado de maravilla", dijo Russell, que lidera el campeonato tras ganar la carrera inaugural de la temporada en Australia el pasado fin de semana.

"Después de Melbourne sabíamos que teníamos un coche realmente bueno. El motor está rindiendo muy bien. Y hoy ha sido un verdadero placer conducirlo, así que estoy contento", añadió Russell.

Los McLaren esperaron hasta el final de la sesión de clasificación para salir a dar su única vuelta rápida, con la esperanza de aprovechar la pista en su momento más rápido.

La estrategia dio sus frutos, ya que Norris superó a los dos Ferrari y el australiano Oscar Piastri se interpuso entre ellos, quedando en quinta posición.

El monegasco Charles Leclerc, tercero en Melbourne la semana pasada, fue el sexto más rápido. El francés Pierre Gasly colocó su Alpine en la cuarta fila, en séptima posición.

El piloto mexicano Sergio Pérez no participó en la sesión debido a un problema de combustible con su Cadillac, el nuevo equipo de la parrilla para 2026.