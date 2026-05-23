Russell gana el esprint de Canadá tras un caliente duelo con Antonelli

El británico George Russell se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Canadá de F1 después de un picante duelo con el italiano Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes y líder del Mundial.

El joven Antonelli, que protestó por una maniobra defensiva de Russell, concluyó en la tercera posición en Montreal por detrás del británico Lando Norris, de McLaren.

El vigente campeón de Fórmula 1 se interpuso en el control de los Mercedes al aprovechar las chispas que saltaron entre Russell y Antonelli, que se volverán a medir este sábado en la clasificación para el Gran Premio del domingo.

Russell, que llegó a Montreal con 20 puntos de desventaja con el italiano en la clasificación general, tiene toda la intención de aprovechar su dominio del circuito Gilles-Villeneuve, donde el año pasado triunfó en el Gran Premio.

En la salida del tercer esprint del año, un formato de media hora de duración, Russell conservó la pole position al maniobrar con efectividad para bloquear a Antonelli.

En la vuelta 6 el prodigio italiano, de 19 años, lanzó dos ataques contra Russell en el que ambos monoplazas se llegaron a tocar y pasaron por la hierba.

Norris aprovechó la batalla entre los bólidos alemanes para rebasar al líder del Mundial y tomar la segunda posición en la minicarrera.

- Reclamo de penalización -

Antonelli protestó por la radio interna del auto y llegó a reclamar una "penalización" contra Russell tras haberle impedido, según él, adelantar con una maniobra "desleal".

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, tuvo que intervenir por radio para pedir a su joven protegido que se "concentrara" en la carrera.

"Ha sido una batalla reñida, todos estábamos al mismo nivel en cuanto a ritmo", dijo Antonelli al bajar del auto insistiendo en su reclamo.

"Intenté adelantar, tengo que revisar la jugada porque estaba en paralelo y me empujaron fuera. Luego cometí un error en la curva 8 y me sacaron de la pista, pero fue una buena batalla", afirmó.

Russell, por su lado, consideró "buena" la "batalla" con su coequipero. "Me alegro de que los dos estemos aquí de pie tras la carrera", dijo sin entrar en la polémica.

"Fue bonito verlos luchar durante un rato y recuperar el terreno perdido. Kimi me alcanzó bastante rápido, así que hoy ha sido un buen resultado para nosotros", declaró Norris.

El otro McLaren de Oscar Piastri finalizó en el cuarto lugar después de estar casi toda la carrera por detrás del Ferrari de Lewis Hamilton.

El británico finalizó en el sexto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, se quedó cerca de puntuar al finalizar en el noveno puesto tras ganar cuatro puestos desde la salida.

El brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, concluyó en el decimosegundo lugar y el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, en el decimocuarto lugar tras una penalización.

El español Fernando Alonso, de Aston Martin, abandonó cerca del final.