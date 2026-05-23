Russell gana el esprint de Canadá tras un caliente duelo con Antonelli

El británico George Russell se impuso este sábado en un tenso esprint del Gran Premio de Canadá de F1 después de un picante duelo con el italiano Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes y líder del Mundial.

El joven Antonelli, que protestó por una maniobra defensiva de Russell, concluyó en la tercera posición en Montreal por detrás del británico Lando Norris, de McLaren.

El vigente campeón de Fórmula 1 se interpuso en el esperado control de los Mercedes al aprovechar las chispas que saltaron entre Russell y Antonelli durante el tercer esprint del año, que el argentino Franco Colapinto finalizó en el noveno lugar.

Los jefes de la escudería alemana, que intervinieron por radio para atemperar a Antonelli, tenían poco tiempo para limar asperezas entre sus pilotos antes de que se vuelvan a medir a las 20H00 GMT en la clasificación para el Gran Premio del domingo.

Russell, que llegó a Montreal con 20 puntos de desventaja con el italiano en la clasificación general, tiene toda la intención de aprovechar su dominio del circuito Gilles-Villeneuve, donde el año pasado triunfó en el Gran Premio.

En la salida del primer esprint celebrado en Canadá, Russell conservó la pole position al maniobrar con efectividad para bloquear a Antonelli.

En la vuelta 6 el prodigio italiano, de 19 años, lanzó dos agresivos pero infructuosos ataques por el exterior contra Russell en el que ambos monoplazas se llegaron a tocar y pasaron por la hierba.

Norris aprovechó la batalla entre los bólidos alemanes para rebasar al líder del Mundial y tomar la segunda posición en la minicarrera.

- Reclamo de penalización -

Un furioso Antonelli protestó por la radio interna del auto y llegó a reclamar una "penalización" contra Russell tras haberle impedido, según él, adelantar con una maniobra "desleal".

"Si esta es la forma en que pilotamos, es bueno saberlo", insistió el italiano antes de que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, interviniera: "Kimi, no hablamos de esto por radio, lo hacemos internamente".

"Ha sido una batalla reñida, todos estábamos al mismo nivel en cuanto a ritmo", dijo al bajar del auto Antonelli, más calmado pero sin dejar de insistir en su reclamo.

"Intenté adelantar, tengo que revisar la jugada porque estaba en paralelo y me empujaron fuera. Luego cometí un error en la curva 8 y me sacaron de la pista, pero fue una buena batalla", afirmó.

Russell, por su lado, consideró "buena" la "batalla" con su coequipero. "Me alegro de que los dos estemos aquí de pie tras la carrera", dijo sin entrar en la polémica.

"Fue bonito verlos luchar durante un rato y recuperar el terreno perdido. Kimi me alcanzó bastante rápido, así que hoy ha sido un buen resultado para nosotros", declaró Norris, que también neutralizó un ataque de Antonelli en los compases finales.

- Colapinto roza los puntos -

El otro McLaren de Oscar Piastri finalizó en el cuarto lugar después de estar casi toda la carrera por detrás del Ferrari de Lewis Hamilton.

El británico finalizó en el sexto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

El argentino Franco Colapinto se quedó cerca de puntuar al finalizar en el noveno puesto tras ganar cuatro lugares desde la salida.

Tras firmar su mejor fin de semana en Miami, con un séptimo puesto, el joven piloto de Alpine vuelve a rendir a gran nivel en Canadá pese a los problemas de la unidad de potencia de su auto en los ensayos libres.

"Fue una buena carrera, teníamos muy buen ritmo. Quedar noveno largando decimotercero, en una pista complicada, estuvo bastante bien", declaró Colapinto, a un puesto de la zona de puntuación.

"Una pena no haber sumado un puntito, estuvo muy cerca", lamentó.

El brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, concluyó en el decimosegundo lugar.

El mexicano Sergio Pérez también dejó muestras de mejora con su Cadillac al llegar en el undécimo puesto, si bien recibió una penalización de 10 segundos al final de la prueba que lo descendió al decimocuarto lugar.

El español Carlos Sainz Jr, de Williams, fue décimo y su compatriota Fernando Alonso, de Aston Martin, abandonó cerca del final.