Rusia y Bielorrusia tendrán sus banderas en Paralímpicos de Invierno

Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos podrán participar con las banderas de sus países en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-15 de marzo), indicó este martes a la AFP el Comité Paralímpico Internacional (CPI).

Se trata de una decisión de gran valor formal y simbólico, que supone un paso adelante en la reintegración de ambas naciones, vetadas de la escena internacional del deporte desde la invasión de Ucrania en 2022.

"Se han atribuido seis plazas al CNP (Comité Nacional Paralímpico) ruso (...) y cuatro al CNP bielorruso", explicó a la AFP un representante del CPI, Craig Spence, que precisó que esos deportistas serán tratados como "los de cualquier otro país".

El CPI había levantado por sorpresa su suspensión a los deportistas de Rusia y Bielorrusia en la asamblea general del pasado septiembre.

La suspensión parcial, que permitía solo a una serie de deportistas autorizados según una serie de condiciones a competir bajo bandera neutral, fue decidida en 2023, como evolución del veto total inicial que se decidió cuando Rusia atacó Ucrania en febrero de 2022, con la ayuda de su aliada Bielorrusia.

El Comite Paralímpico Ruso (RPC) recibió cupos para participar en Milán-Cortina en tres deportes: dos en esquí alpino, dos en esquí de fondo y dos en snowboard.

Los participantes han sido ya designados y el RPC anunció que el tres veces campeón paralímpico de esquí alpino Alexei Bugaev estará entre sus representantes.