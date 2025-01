Rusia tiene vocación de volver al deporte mundial, estima el candidato Lappartient

En plena carrera por la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI), el francés David Lappartient manifestó su deseo de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y afirmó, en una entrevista con la AFP, que los rusos tienen "vocación de recuperar un lugar" en el deporte mundial.

El actual presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y del Comité Olímpico Francés (CNOSF) es uno de los siete aspirantes a suceder en la presidencia al alemán Thomas Bach en la sesión del COI, que tendrá lugar en marzo en Atenas.

Pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para el movimiento deportivo mundial?

Respuesta: "Creo que no está en duda que ama el deporte. Organizó incluso un Trump Tour [a finales de los años 1980] que pretendía competir con el Tour de Francia. Un hombre que organiza carreras de ciclismo, por definición, tiene algo bueno. Apoya el deporte de manera general. Si soy elegido tendré varios viajes inmediatos e indispensables: Milán-Cortina, porque allí serán los próximos Juegos Olímpicos [de invierno, en 2026], Los Ángeles [sede de los Juegos Olímpicos de verano en 2028] y me parece legítimo reunirme con el presidente de Estados Unidos. Será la ocasión para reafirmar la autonomía del movimiento deportivo, que corresponde al COI definir quién debe participar o no en los Juegos".

P: ¿Estará también encima de la mesa la cuestión de la Agencia Mundial Antidopaje [AMA, financiada en una parte importante por el COI], a la cual Estados Unidos ha rechazado recientemente aportar su contribución financiera?

R: "Se ve claramente que con la salida de la OMS [Organización Mundial de la Salud] y la salida del Acuerdo por el Clima, hay una intención de poner en cuestión el multilateralismo. Esto va a ser de manera natural un tema a tratar. Recuerdo que la concesión de la sede de los Juegos Olímpicos de 2034 a Salt Lake City está condicionada a este asunto [el respeto de la autoridad de la AMA]".

P: ¿Le preocupan los incendios de Los Ángeles de cara a los Juegos Olímpicos de 2028?

R: "Los hechos nos demuestran que hay un calentamiento climático. No tengo una gran preocupación sobre la capacidad de Los Ángeles para organizar los Juegos Olímpicos. Lo que tiene es una consecuencia sobre las capacidad para asegurar [financieramente] la cancelación del evento. Habrá que extraer conclusiones de esto en términos de defensa contra los incendios, de los medios a invertir y de la capacidad para reaccionar".

- "Juventus" y "experiencia" -

P: Sobre la cuestión de la participación de deportistas transgéneros en las competiciones, uno de sus competidores, el británico Sebastian Coe, pide que se aclare la cuestión. ¿Cuál es su posición al respecto?

R: "Con los decretos recientes de Trump, será también un tema a abordar. Todo el mundo es bienvenido en el deporte, las personas transgénero son bienvenidas. Pero su participación en las competiciones del sexo en el que deseen competir no es un derecho fundamental porque no debe alterar o ir en contra de la igualdad de oportunidades y de una competición justa. En atletismo, en ciclismo, es algo que puede tener su influencia. ¿Ocurre igual en equitación, vela o tiro, que no permite una competición igualitaria? El COI dice que esto debe ser regulado deporte por deporte, algo que no resulta ilógico. Habrá que profundizar, creo que hace falta un trabajo científico, que forzosamente lleva un tiempo".

P: ¿Se plantea el regreso de los rusos a las competiciones deportivas?

R: "Históricamente, los rusos siempre han sido una nación deportiva y el papel y la misión incluso del COI es unir a la gente de manera más pacífica por el deporte. Tienen vocación de manera natural de recuperar un lugar en el deporte mundial. Habrá que tomar una decisión en el momento adecuado sobre este tema, pero un país no tiene vocación de estar excluido definitivamente del movimiento olímpico, eso está claro. Para los Juegos de Milán en 2026 no creo que debamos apresurarnos a esta cuestión".

P: ¿Cuáles son sus virtudes en relación a otros candidatos a presidir el COI?

R: "Tengo quizás una singularidad y es que conozco los dos pilares del Olimpismo, que son las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales, como Seb Coe. Creo que he combinado también juventud y experiencia, hay que estar conectado con el mundo real [Lappartient tiene 51 años, 17 años menos por ejemplo que Coe]".