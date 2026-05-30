Rusa Shnaider gana a ucraniana Oliynykova en duelo más allá del tenis

La rusa Diana Shnaider venció el sábado a la ucraniana Oleksandra Oliynykova en Roland Garros, en un partido que sobrepasó lo deportivo por la invasión rusa de Ucrania.

Shnaider ganó por 7-5 y 6-1 para meterse en octavos de final, pero la previa del encuentro estuvo centrada en los comentarios de Oliynykova sobre su rival y sus vínculos con una "empresa que financia crímenes de guerra".

Las jugadoras no se dieron la mano tras el partido.

Durante su rueda de prensa del jueves, después de saber que se enfrentaría a Shnaider, Oliynykova mostró su teléfono para enseñar fotos de la rusa jugando en un evento patrocinado por la compañía energética estatal rusa Gazprom y también algunos de los "me gusta" de la rusa en redes sociales.

"Esta es ella en la foto del torneo de Gazprom", dijo Oliynykova.

"Gazprom es una empresa que está financiando los crímenes de guerra... Creo que es lo mismo que jugar en la Alemania nazi para oficiales de la Gestapo en un torneo organizado por la empresa que construyó Auschwitz. No hay ninguna diferencia para mí", añadió.

Shnaider jugó en un torneo de exhibición por equipos celebrado el pasado noviembre en San Petersburgo, patrocinado por Gazprom.

"Pregunten a Diana Shnaider qué siente ante el hecho de que Gazprom esté financiando los campamentos infantiles, secuestrando niños y llevándolos a esos campamentos. Pregúntenle qué siente al respecto y qué siente por tomar dinero de una empresa así", insistió la jugadora ucraniana.

"Todo el mundo guarda silencio sobre lo que hizo esta persona. Es una locura", criticó Oliynykova, que nunca se había enfrentado a Shnaider en el circuito, pero que en el pasado ha acusado a la rusa de apoyar al presidente Vladimir Putin.

"También le dio 'me gusta' a publicaciones de propagandistas rusos", concluyó.