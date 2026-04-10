Rosenior mantiene apartado a Enzo Fernández, pese a las disculpas del argentino

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, declaró este viernes que Enzo Fernández se ha disculpado por sus recientes comentarios sobre su futuro en el Chelsea, pero el técnico mantiene apartado al argentino al considerar que éste "cruzó una línea".

El jugador de 25 años, con contrato con el Chelsea hasta 2032, mostró a comienzos de abril su interés por vivir en Madrid, en medio de rumores de un eventual fichaje por el Real Madrid, lo que no gustó al club inglés.

Rosenior decidió apartar al jugador de la disciplina del equipo y ya se perdió el partido de la FA Cup del pasado fin de semana frente al Port Vale y tampoco jugará el domingo contra el Manchester City.

"He tenido una conversación muy buena con él. Me pidió perdón a mí, le ha pedido perdón al club", explicó este viernes Rosenior en la previa del partido contra el City.

"Creo que la gente comete errores y no puedes excederte en el castigo por ese error. Impusimos una sanción (de dos partidos), tomamos esa decisión, yo tomé la decisión, y lo que quiero para Enzo es que a partir de ahora tenga una carrera extraordinaria", añadió el técnico.

Pese a las disculpas, Rosenior ha mantenido el castigo: "No jugará el domingo, pero ojalá después de eso sea una parte muy importante del grupo de cara al futuro".

Rosenior negó que el club, sexto en la tabla y en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, se esté perjudicando a sí mismo al dejar fuera al argentino.

"El fútbol es un deporte de equipo, no de individuos. Hay ciertos valores y una cultura en los que creo, en los que este club cree, que hacen que el equipo sea más fuerte si se hacen las cosas bien", justificó.