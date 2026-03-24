Revelan recorrido de la antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

El fuego suramericano llegará a Panamá desde suelo argentino, la mañana del viernes 27 de marzo, para empezar el “Tour de la Antorcha” de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, bajo el lema “A OTRO NIVEL”.

Ayer, los máximos responsables del Comité Organizador de esta justa deportiva detallaron el recorrido de la antorcha, la cual saldrá de Rosario, Argentina, sede de los pasados juegos en 2022, hacia el Aeropuerto de Tocumen, para llegar la mañana de este viernes, y en caravana, hacer una parada en el Aeropuerto de Albrook, al hangar presidencial, donde se realizará un acto de entrega simbólica al presidente de la República y se revelará la canción oficial del evento. De allí, la antorcha partirá hacia Chiriquí, para iniciar la ruta por varias provincias y comarcas indígenas, la cual finalizará la tarde del 12 de abril, en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, para la ceremonia de inauguración de los juegos, que se celebrarán hasta el 25 de abril.

Se prevé sean 16 paradas estratégicas a sitios emblemáticos del país, desde Chiriquí a Darién, con una pausa de dos días por Semana Santa, para retomar el 4 de abril en Coclé y avanzar al recorrido final del 9 al 12 de abril en varios puntos de la Ciudad de Panamá.

La ruta, con la mascota oficial, la rana dorada ‘Antón’, tendrá a varias personalidades de nuestro deporte, como atletas activos, talentos emergentes, exdeportistas y ciudadanos distinguidos.

Según Héctor Bultrón, coordinador de Cultura del Comité Organizador, serán entre 60 a 70 atletas los relevistas de este recorrido, y añadió que habrá sorpresas en el tour, pues puede se presente un viaje marítimo, entre otras novedades.