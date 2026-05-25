Reunión "alentadora" entre tenistas y organizadores de Roland Garros por los ingresos

La reunión del viernes por la noche entre los representantes de los mejores tenistas del mundo, que reclaman más ingresos de los Grand Slams, y los organizadores de Roland Garros fue "alentadora", estimó el sábado una fuente conocedora de las negociaciones a la AFP.

Representada por su presidente Gilles Moretton, su director general Stéphane Morel y la directora de Roland Garros Amélie Mauresmo, la Federación Francesa de Tenis (FFT) "aceptó negociar directamente con los jugadores" implicados en el movimiento de protesta, entre los que figuran en particular los números 1 del mundo Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, afirmó esta fuente.

Como organizadora del Grand Slam parisino, la FFT "se comprometió a responder a las propuestas de los jugadores en las próximas semanas", añadió la fuente.

Desde marzo de 2025, un grupo de una veintena de jugadores entre los mejores clasificados de los circuitos ATP y WTA intenta obtener una mayor parte de los ingresos generados por los torneos del Grand Slam.

Los jugadores movilizados reclaman recibir el 22% de esos ingresos de aquí a 2030, frente al aproximadamente 15% actual.

Para manifestar su descontento, una veintena de jugadores anunciaron que reducirían a quince minutos sus obligaciones con los medios el viernes y el sábado, durante los dos días dedicados a las ruedas de prensa y entrevistas previas al torneo en Roland Garros.

Una amenaza que solo se llevó a cabo parcialmente, ya que la rusa Mirra Andreeva (número 8 del mundo), por ejemplo, superó ampliamente el límite fijado de quince minutos.

Los representantes de los mejores jugadores del mundo, principalmente agentes, tienen ahora previsto reunirse con los organizadores de Wimbledon y del US Open en dos reuniones distintas que deberían celebrarse hacia el final de la quincena de Roland Garros.

En cambio, por el momento no está prevista ninguna reunión con los organizadores del Abierto de Australia.

Además de un reparto más favorable de los ingresos en los Grand Slams, las estrellas del circuito reclaman también estar asociadas de forma más estrecha a las principales decisiones de los cuatro torneos emblemáticos del tenis mundial.

Por último, desean que los torneos del Grand Slam inviertan más en el "bienestar" de los jugadores, un término que engloba en particular su cobertura sanitaria y su jubilación.