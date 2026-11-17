Las chicas de la Selección Sub-18 femenina de sóftbol de Panamá expresaron su orgullo de representar los colores patrios en el VI Campeonato Panamericano de Softbol Femenino Sub-18 WBSC Américas, que se disputará en San Salvador, El Salvador, del 21 al 28 de noviembre.

Son 16 atletas que integran la escuadra nacional para este torneo continental de clasificación mundialista, que otorga cinco cupos para la próxima Copa Mundial U18.

“Tenemos un equipo rápido, obviamente estamos en un proceso de desarrollo, vamos a ver de qué manera se puede hacer un buen desempeño, y de verdad, tenemos un material muy bueno, muy rápido, con una defensiva y ofensiva buena”, señaló Danilo Velasco, de la Federación Panameña de Sóftbol.

Velasco destacó el nivel presentado en el pasado Campeonato Nacional Mayor Femenino 2026, realizado del 27 de octubre al 1 de noviembre, con la participación de 9 equipos: “Se logró una combinación casi perfecta de la veteranía con la juventud, donde las seleccionadas U-18 estuvieron repartidas entre los equipos participantes e hicieron un muy buen trabajo, pues este torneo fue parte de su preparación”.

El dirigente confirmó que el equipo viajará el día 19 hacia El Salvador para enfrentar este importante compromiso.