Reto de Panamá en la Serie del Caribe 2026

El equipo de Los Federales de Chiriquí representan a Panamá otra vez en una Serie del Caribe de béisbol y debutarán hoy en la edición 2026.

El conjunto de la provincia de Chiriquí, comandado por el mánager José Mayorga, actual seleccionador nacional de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol, chocará en Jalisco 2026, en México, ante una de las dos novenas anfitrionas, México -Rojo, en el duelo de fondo de la jornada, que primero tendrá a Puerto Rico ante República Dominicana.

Su rival será el campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico: Los Charros de Jalisco. El certamen se trasladó a suelo azteca, debido a la situación política que se vivió hace unos días en Venezuela, sede original del evento, por lo que su tropa representante declinó participar.

El equipo canalero llega al torneo en calidad de único invitado, y con figuras de amplio recorrido internacional, como el receptor Christian Bethancourt, el lanzador Paolo Espino y los infielders Johan Camargo y Rubén Tejada, solo por mencionar algunos. Cabe destacar que del equipo que alcanzó el tercer lugar en la Serie del Caribe Miami 2024 repiten 12 jugadores.

Los Federales son escuadra más joven, tras fundarse en 2019. Sin embargo, llegó a semifinales de la Serie del Caribe 2021, donde quedó eliminado en por las Águilas Cibaeñas. Como invitado en Miami 2024, al mando de Mayorga, culminó en tercer puesto, su mejor actuación hasta ahora.