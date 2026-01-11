Deportes

Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa de Francia

El defensa del Avranches Sasha Delestre controla el balón en un partido de dieciseisavos de la Copa de Francia de fútbol contra el visitante Estrasburgo el 10 de enero de 2026 Lou Benoist
AFP
11 de enero de 2026

- Resultados del sábado:

Orléans (N) - (+) Mónaco (L1) 1 - 3

Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2 - 4

Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0 - 2

Angers (L1)(+) - Toulouse (L1) 1 - 1, 6 - 5 en penales

Le Puy Foot 43 (Nat) - (+) Reims (L2) 0 - 0 (0-3 penales)

Hauts Lyonnais (Amateur) - (+) Lorient (L1) 1 - 3

Istres FC - (+) Laval (L2) 0 - 2

Avranches - (+) Estrasburgo (L1) 0 - 6

- Domingo (en horas GMT):

(13h00) Sochaux (N) - Lens (L1)

(17h00) Nantes (L1) - Nice (L1)

(17h00) Le Mans (L2) - Nancy (L2)

(17h00) Metz (L1) - Montpellier (L2)

(17h00) Chantilly (N2) - Rennes (L1)

(21h00) Lille (L1) - Lyon (L1)

- Lunes (en horas GMT):

(20h10) París SG (L1) - París FC (L1)

- Martes (en horas GMT):

(20h00) Bayeux (R1) - Marsella (L1)