Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa de Francia.

- Resultados del sábado:

Orléans (N) - (+) Mónaco (L1) 1 - 3

Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2 - 4

Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0 - 2

Angers (L1)(+) - Toulouse (L1) 1 - 1, 6 - 5 en penales

Le Puy Foot 43 (Nat) - (+) Reims (L2) 0 - 0 (0-3 penales)

Hauts Lyonnais (Amateur) - (+) Lorient (L1) 1 - 3

Istres FC - (+) Laval (L2) 0 - 2

Avranches - (+) Estrasburgo (L1) 0 - 6

- Domingo (en horas GMT):

(13h00) Sochaux (N) - Lens (L1)

(17h00) Nantes (L1) - Nice (L1)

(17h00) Le Mans (L2) - Nancy (L2)

(17h00) Metz (L1) - Montpellier (L2)

(17h00) Chantilly (N2) - Rennes (L1)

(21h00) Lille (L1) - Lyon (L1)

- Lunes (en horas GMT):

(20h10) París SG (L1) - París FC (L1)

- Martes (en horas GMT):

(20h00) Bayeux (R1) - Marsella (L1)