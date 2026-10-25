Rennes vence al Estrasburgo y se pone líder provisional en Ligue 1

El Rennes se colocó líder provisional de la Ligue 1 tras su victoria sólida por 3-0 en casa contra el Estrasburgo, este domingo en la 8ª jornada, que se cerrará el lunes con el duelo estelar entre PSG y Lyon.

Con 16 puntos, el Rennes toma los mandos pero parisinos y lioneses, ambos con 14 unidades, le desplazarán a esa posición si ganan el lunes.

En caso de empate en el Parque de los Príncipes, el Rennes será el nuevo líder en firme del campeonato galo.

Con 15 puntos, como segundo y tercero respectivamente, están por ahora el Lille y el Mónaco, que se enfrentaron entre sí en el Principado este domingo y que empataron 1-1.

PSG (5º) y Lyon (4º) debían haber jugado este domingo su partido, pero el viernes el choque fue desplazado al lunes por petición de las autoridades ante el fin de semana de manifestaciones y protestas sociales organizadas en el país.

El sistema 3-5-2 estrenado por el técnico Franck Haise el jueves en el empate 2-2 ante la Juventus en la Europa League volvió a funcionar para el Rennes, donde el senegalés Boulaye Dia abrió el marcador en el 34'.

Su compañero polaco Sebastian Szymanski sentenció luego con un doblete (41', 61') ante un Estrasburgo (16º) claramente superado.

El otro partido destacado del día tenía el estadio Louis II de Mónaco como escenario y allí el equipo local empató 1-1 con el Lille.

Ese equipo se había adelantado en el 24' gracias a Ethan Mbappé, hermano de Kylian Mbappé, pero el Lille se quedó con diez jugadores en el 66' por la expulsión de Tanguy Nianzou y vio cómo los locales igualaban en el 74' con un centro-chut de Edan Diop.

El partido estuvo marcado además por una nueva lesión del español Ansu Fati, del Mónaco, que fue cambiado después de solo un cuarto de hora.

En el resto de partidos del domingo destacó la victoria 4-3 del Marsella (8º) sobre el colista Le Havre (18º).

Es la tercera victoria seguida en Ligue 1 para los marselleses, que remontan el vuelo, aunque en la Europa League han perdido sus tres primeros partidos y están contra las cuerdas.

El resto de partidos del domingo terminó en empate: a uno entre Auxerre (12º) y Le Mans (15º), y sin goles por un lado entre Toulouse (11º) y Troyes (17º), y por el otro entre Angers (14º) y Lorient (9º).