Reed conquista el Dubai Desert Classic de golf

La estrella de LIV Golf, Patrick Reed, cosechó este domingo su cuarto título en el DP World Tour al imponerse en el Dubai Desert Classic, dotado con 9 millones de dólares en premios.

En el Emirates Golf Club, Reed comenzó la última jornada con cuatro golpes de ventaja sobre el español David Puig, y firmó un par 0 con dos birdies y dos bogeys.

Fue suficiente para que el estadounidense lograse la victoria.

El inglés Andy Sullivan firmó una tarjeta final de 71 golpes para concluir en segunda posición, con el francés Julien Guerrier tercero.

Reed se convirtió en el sexto golfista estadounidense en ganar el Dubai Desert Classic y con esta victoria asciende al segundo puesto del ranking Race to Dubai.

Puig terminó finalmente en 9ª posición con siete golpes más que el vencedor.