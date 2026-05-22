Real Madrid y Olympiakos se disputarán el título de Europa de básquet

El Real Madrid español y el Olympiakos griego se enfrentarán el domingo en la final de la Euroliga de básquetbol, después de imponerse este viernes en sus respectivas semifinales.

La Final Four de Atenas se abrió con la victoria del Olympiakos sobre el Fenerbahçe turco por 79-61 y luego, en un duelo 100% español, el Real Madrid venció 105-90 al Valencia, que nunca había llegado tan lejos en el máximo torneo del continente.

Será la quinta vez que Real Madrid y Olympiakos se enfrenten en una final por el título europeo. En el más reciente, en 2023, los españoles se llevaron el trofeo con una canasta a tres segundos del final de Sergio Llull.

Fue el último de los once títulos del Real Madrid en esta competición, donde lidera el palmarés.

Esta vez el Olympiakos parece favorito al jugar en su país y después de haber sido primero de la temporada regular.

El equipo de El Pireo, tres veces campeón continental, no conquista la Euroliga desde 2013, cuando se impuso precisamente al Real Madrid en la final.

En su triunfo del día ante el Fenerbahçe supo gestionar a la perfección los momentos importantes, con parciales 11-0 en los inicios del segundo y el tercer cuarto.

El alero estadounidense Alec Peters fue la figura del Olympiakos con 17 puntos, junto al MVP de la temporada regular, Sasha Vezenkov, que firmó 16 puntos, 14 de ellos en el tercer cuarto.

En la segunda semifinal hubo un dato para la historia: con un 62-56 a favor del Real Madrid contra el Valencia se firmó la primera mitad con más puntuación en un partido de Final Four de la Euroliga.

El equipo de la capital terminó ganando por quince puntos, 105-90.

El croata Mario Hezonja fue el líder anotador de los merengues, con 25 puntos y 7 rebotes.

En la final del domingo, el equipo que entrena Sergio Scariolo podría verse privado del ala-pívot Usman Garuba, que abandonó el partido lesionado.

En caso de confirmarse su baja se uniría a otras ausencias destacadas del equipo para esta Final Four, los pivots Walter Tavares y Alex Len.