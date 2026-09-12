Real Madrid golea 4-1 al Rayo Vallecano con doblete de Mbappé

El Real Madrid se impuso 4-1 en su campo al Rayo Vallecano, este sábado en la quinta fecha de la LaLiga española, con doblete de Kylian Mbappé, para alcanzar al líder Barcelona en la punta de la clasificación.

Kylian Mbappé abrió el marcador de penal (14’), Álvaro Carreras aumentó la cuenta (17’), Jude Bellingham puso el 3-0 (35’) y Mbappé repitió (90+1), dejando al Real Madrid empatado a 12 puntos con el Barça, que el domingo visita al Levante.

El equipo blanco prácticamente sentenció el partido en cinco minutos al aprovechar dos errores del central rayista Florian Lejeune, sin que el gol de Sergio Camello (51’) pudiera cambiar el resultado.