Rafael Nadal, una carrera perseguido por las lesiones

La carrera de Rafael Nadal, que este jueves anunció su retirada tras la disputa de la Copa Davis a finales de noviembre, estuvo marcada por las numerosas lesiones que sufrió y que seguramente impidieron que el español ampliase aún más un palmarés de leyenda.

- 2003: codo

Dos años después de debutar como profesional, Nadal experimenta sus primeros problemas físicos que lo fuerzan a renunciar a Roland Garros por una lesión en el codo durante un entrenamiento.

- 2004: pie izquierdo

Con 18 años, Nadal vuelve a perderse Roland Garros y Wimbledon por una fractura en el escafoides del pie izquierdo, el inicio de una larga lista de lesiones en el pie que lo perseguirán toda la carrera.

- Agosto de 2009: tendinitis en las rodillas

Campeón en Wimbledon en 2008 después de una final memorable contra Roger Federer, el español no puede defender el título sobre la hierba londinense por una tendinitis persistente en las dos rodillas.

- Septiembre de 2009: abdominales

Apenas recuperado de esta tendinitis, Nadal disputa el Abierto de Estados Unidos y cae en semifinales, pero reconoce que sufre un desgarro abdominal.

- 2012: tendinitis en la rodilla izquierda

La dolencia le obliga a renunciar a los Juegos Olímpicos de Londres, siendo el campeón vigente, y al Abierto de Estados Unidos.

- Enero de 2014: espalda

Limitado por una lesión en la espalda, consigue llegar a la final del Abierto de Australia, pero acaba inclinándose ante el suizo Stanislas Wawrinka.

- Julio de 2014: muñeca izquierda

Afectado en la muñeca a finales de julio, Nadal renuncia a los torneos de Toronto, Cincinnati y nuevamente al Grand Slam de Nueva York.

- 2016: muñeca izquierda

Nuevamente en la muñeca izquierda, esta vez en el tendón. Nueve veces campeón en Roland Garros, imbatido en su tierra batida desde 2009, Nadal se pierde el torneo parisino.

- Febrero de 2021: espalda

El año 2021 empieza mal para Nadal que aplaza su reaparición prevista en la ATP Cup por dolores en la espalda y pierde en cuartos de final de Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas.

- Agosto de 2021: pie izquierdo

El mallorquín pone fin de forma precoz a su temporada y explica que padece desde hace años la enfermedad de Müller-Weiss, una patología rara en un hueso de su pie izquierdo que le provoca dolor crónico. En septiembre se somete a una cirugía.

- Marzo de 2022: costilla fisurada

Finalista en Indian Wells, tras una semifinal contra su compatriota Carlos Alcaraz, Nadal se pierde varios torneos por una costilla fisurada durante el torneo californiano.

- Mayo de 2022: pie izquierdo

Víctima de su dolencia crónica en el pie izquierdo, provocada por una enfermedad incurable (el síndrome de Müller-Weiss), Nadal vive un calvario para acabar perdiendo el partido de octavos de final de roma contra el canadiense Denis Shapovalov.

Diez días más tarde reaparece en Roland-Garros, donde conquista su 14º torneo en la tierra batida parisina gracias a "inyecciones de anestesia antes de cada partido" para dormirle el pie y poder jugar.

Tras levantar su 22º título del Grand Slam, admite que no va a pasar por lo mismo: "Es evidente que no puedo jugar y que no voy a hacerlo en estas circunstancias".

- Julio de 2022: abdominales

Víctima de un desgarro abdominal, Nadal supera al estadounidense Taylor Fritz en cuartos de final de Wimbledon, pero lanza la toalla al día siguiente y renuncia a disputar las semifinales contra el australiano Nick Kyrgios. "No tiene sentido jugar si no puedo continuar mi carrera", declaró entonces.

- Enero de 2023: cadera

Nadal se lesiona en la cadera durante un partido ya cuesta arriba ante el estadounidense Mackenzie McDonald, que termina eliminándolo en segunda ronda del Abierto de Australia.

"Duele, como siempre, pero al final el vaso se va llenando (...) y llega un momento dado que el agua puede salir por fuera", dice después en rueda de prensa. No volvió a jugar hasta un año después.

. Enero de 2024: muslo

Tras un año de ausencia de las pistas, el mallorquín regresa en Brisbane, pero nota un dolor en el muslo al final de su tercer partido, que pierde contra el australiano Jordan Thompson.

Una microdesgarro muscular le obliga a renunciar al Albierto de Australia. Regresa para Roland Garros, donde perdió en primera ronda ante el alemán Alexander Zverev y se despedirá definitivamente de París en los Juegos Olímpicos, con una derrota en segunda ronda ante Novak Djokovic.

"La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente estos dos últimos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones", admitió este jueves Nadal en el video publicado en las redes sociales para anunciar su retirada como tenista profesional tras la disputa de la Copa Davis en Málaga el próximo mes.