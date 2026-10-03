Quintana, el hijo de campesinos que hizo soñar a Colombia sobre su bicicleta

Aunque fuera de las carreteras era tímido, sobre la bicicleta Nairo Quintana se transformaba en un atrevido escarabajo que estremeció a Colombia. El hijo de una familia campesina en los Andes libró épicas batallas que lo convirtieron en leyenda.

El ciclista de 36 años corrió su última carrera este sábado en el Tour de Emilia, donde el pelotón en pleno rindió homenaje a este pequeño gigante que reunió -quizás como nadie- los condimentos de un héroe colombiano.

El origen humilde anclado a una región agrícola del departamento de Boyacá (centro), la capacidad para subir picos montañosos y los triunfos para un país muy aficionado al deporte de las bielas...

Pero como todo héroe, Quintana tuvo un talón de Aquiles: la sombra del dopaje empañó la recta final de su carrera, que comenzó en 2009.

De niño corría en una vieja bicicleta acondicionada por su padre. Luego en la adolescencia y durante años fue uno de los grandes animadores de las mayores competencias europeas, principalmente entre 2013 y 2019.

En el Tour de Francia se convirtió en el eterno candidato al jersey amarillo del líder, enfrentado con el británico Chris Froome, dominador del ciclismo en esa época.

- El "sueño amarillo" -

Los colombianos vibraron con sus carreras en una causa nacional bautizada como el "sueño amarillo", un anhelo de título que nunca se concretó, aunque Quintana subió tres veces al podio de la Grande Boucle.

Su país se conformó con las consagraciones en el Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016).

Fui un "niño que creció entre las montañas en Boyacá, donde la vida no era fácil pero sí llena de sueños. Un niño que no tenía todo pero tenía algo más fuerte: las ganas de salir adelante", dijo Nairoman al anunciar en marzo que la actual sería su última temporada.

Quintana encarnó el concepto de los "escarabajos" colombianos, que describe a los ciclistas cafeteros, generalmente de baja estatura y poco peso, capaces de subir carreteras empinadas con menos sufrimiento que sus rivales europeos.

El español Movistar Team fue su primer y último equipo en la élite. En tiempos en los que Froome, cuatro veces ganador del Tour, parecía no tener competencia, los ataques de Nairo le propinaron más de un susto.

- "Estratega de la vida" -

En Colombia su atrevimiento paralizaba las labores cotidianas. Muchos hacían una pausa matutina para ver en televisión al ídolo desafiando a los mejores del mundo.

En la memoria nacional perduran sus mayores gestas, como el segundo lugar en el Tour de 2013 en su primera participación con apenas 23 años, cuando llegaba a la meta al borde del desmayo y los intentos por destronar a Froome bajo la lluvia.

"(Soy) un corredor con una mentalidad fuerte, más fuerte que su físico, soy estratega de la vida, desde muy pequeño, y eso me ha servido para mi carrera deportiva", dijo en 2018 a la revista Bocas.

Quintana se marcha del ciclismo con 53 victorias profesionales, más que nadie en Colombia. Su triunfo en el Giro fue el mayor logro del país hasta la consagración de Egan Bernal en el Tour de 2019.

"Es uno de los ciclistas más importantes, si no el más importante que hemos tenido en Colombia", reconoció Bernal en su momento. "Le diría gracias por ese ejemplo que nos dio, por permitirnos soñar".

Los escándalos ensombrecieron la fase final de la carrera del también llamado Cóndor de los Andes.

- Descalificado -

Una serie documental de Netflix dejó en evidencia una guerra interna por el liderazgo del Movistar entre él y los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde, en medio de tensiones y errores estratégicos que les costaron victorias en 2019.

La producción lo retrata como una persona introvertida y con dificultades para comunicarse dentro del equipo.

Al año siguiente se marchó a la escuadra francesa Arkéa-Samsic. Durante el Tour de 2020, la fiscalía del país galo allanó el hotel del equipo en el marco de una investigación por posible dopaje contra su entorno.

En 2022, la organización de esa competencia lo descalificó tras haber terminado sexto en la general por el uso de tramadol, un analgésico prohibido, aunque en ese momento no era considerado dopante.

En la campaña posterior estuvo sin equipo. Regresó a las carreteras en 2024 pero nunca pudo recobrar el nivel que lo hizo célebre.

"Fue difícil poderse mantener en pie", confesó a la AFP tras su retorno al Movistar.