Quadrobics: alternativa en los ejercicios físicos

La disciplina conocida como “quadrobics”, ejercicios que imitan la locomoción cuadrúpeda de animales como: correr, saltar, trepar y desplazarse apoyando manos y pies ha comenzado a llamar la atención del mundo del deporte y del fitness, tanto por su carácter poco convencional, como por los potenciales beneficios físicos que ofrece.

Los defensores del quadrobics señalan que esta disciplina permite mejorar la fuerza funcional al involucrar tanto extremidades superiores como inferiores simultáneamente; desarrollar coordinación, estabilidad del núcleo (core) y agilidad, pues el cuerpo se mueve en patrones no tradicionales, así como también ofrece una alternativa lúdica y menos convencional al entrenamiento de gimnasio tradicional, lo que podría aumentar la adherencia al ejercicio en ciertos públicos.

En el contexto panameño, aunque la práctica del quadrobics aún no está ampliamente posicionada, algunos profesionales de la salud y el deporte ya reconocen su aparición en rutinas funcionales. La fisioterapeuta panameña Karla Navas señaló que, “aunque es una actividad que no está del todo posicionada en Panamá, muchos la han empezado a meter en sus rutinas”.

Según se ha informado, esta transferencia de conocimiento en el ámbito del entrenamiento funcional, indica que la disciplina ofrece un cambio de estímulo para quienes ya practican fitness o deportes convencionales, pero subraya que “como todo ejercicio nuevo, debe implementarse con progresión, buena técnica y supervisión profesional”.