¿Puede Pogacar ganar la París-Roubaix y completar los 5 Monumentos?

Con su morfología, la labor parece imposible. Sin embargo, Tadej Pogacar es uno de los grandes favoritos a la victoria el domingo en la París-Roubaix, con lo que completaría los cinco Monumentos del ciclismo.

¿Cuál es el desafío para Pogacar?

El esloveno puede convertirse en el cuarto corredor de la historia en contar en su palmarés los cinco Monumentos, después de haber ganado ya Milán-San Remo, el Tour de Flandes (3 veces), la Lieja-Bastoña-Lieja (3) y el Giro de Lombardía (5).

Son las clásicas (carreras de un día) más prestigiosas, conocidas por su dureza, su longitud y su historia: todas tienen más de un siglo de existencia.

Sólo tres hombres, todos belgas –Eddy Merckx, Rik Van Looy y Roger de Vlaeminck–, han logrado este Grand Slam a lo largo de su carrera.

Para hacerlo aún más interesante, Pogacar tendría la ocasión de ganar los cinco en un mismo año, algo que nadie ha hecho hasta ahora.

Como Lieja y el Giro de Lombardía parecen un trámite para él, París-Roubaix es la clave en este desafío inconmensurable.

"Si alguien me hubiera dicho hace cuatro o cinco años que un corredor iba a ser capaz de ganar los cinco Monumentos el mismo año, lo habría tomado por loco", resume la leyenda irlandesa Sean Kelly, que ganó cuatro de los cinco (le faltó Flandes), en su columna para la página especializada Cyclingnews.

¿Es Pogacar el favorito?

Junto con la Milán-San Remo, París-Roubaix es la única carrera en la que Pogacar no se presenta como gran favorito en la salida, pero hace tres semanas, el esloveno ya demostró que los pronósticos no valen con él, al ganar por primera vez la "Classicissima".

A diferencia del otro Monumento adoquinado, el Tour de Flandes, que conquistó por tercera vez el pasado domingo, el recorrido no incluye ninguna ascensión para marcar diferencias.

"Es realmente la carrera que menos se ajusta a sus características. Es totalmente llana. Le costará descolgar a sus rivales", destaca Thierry Gouvenou, director de la París-Roubaix y 7º clasificado en 2002.

Y al esprint en el velódromo de Roubaix, Pogacar, aunque es rápido, no parte como favorito frente a Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert o Mads Pedersen.

Gouvenou considera que Van der Poel, triple vencedor vigente, "aún tiene una pequeña ventaja frente a Pogacar", pero el segundo puesto del esloveno el año pasado, en su primera participación, "demostró que estaba más que a la altura".

¿Por qué es tan difícil para Pogacar ganar París-Roubaix?

Más allá de los imponderables (caídas, pinchazos, rotura de la bici, etc.) de la carrera más despiadada del año, el principal hándicap del cuádruple ganador del Tour de Francia es su físico de escalador.

El recorrido, llano pero salpicado de tramos adoquinados (30 sectores con un total de 55 km), favorece a los rodadores corpulentos como Van der Poel, Van Aert, Pedersen o Filippo Ganna.

En el siglo XXI, los vencedores de la Reina de las Clásicas pesan alrededor de 77 kg de media, frente a los 66 kg de Pogacar.

Para imponerse en Roubaix en 2019, Philippe Gilbert ganó tres kilos de músculo y trabajó la parte superior del cuerpo, por lo que para el ex campeón belga una victoria de Pogacar el domingo sería quizá "su mayor hazaña".

Los otros aspirantes al Tour de Francia, como Jonas Vingegaard, ni siquiera se plantean aventurarse por los adoquines del Norte.

El año pasado, Pogacar fue el primer vencedor vigente del Tour en tomar la salida en París-Roubaix desde el estadounidense Greg LeMond en 1991.

¿Puede ganar de todas formas?

"Por supuesto", ya lo aseguró el año pasado Greg LeMond para la AFP, convencido de que Pogacar "puede que ya sea el mejor corredor de todos los tiempos", un estatus que Pogacar disputa a Eddy Merckx.

Potente, el doble campeón del mundo tiene además la ventaja de ser un excelente piloto y su agilidad natural le ayuda mucho sobre los adoquines, al igual que el placer que siente al dominarlos.

"El año pasado demostró que también era excelente sobre los adoquines. Pero eso ya lo sabíamos. Simplemente sabe hacerlo todo", resume Van der Poel.

El español Juan Antonio Flecha, que cuenta con tres podios en Roubaix entre 2005 y 2010, ve a Pogacar imponiéndose el domingo. "Mentalmente, es más maduro", dijo Flecha a la AFP.

"El año pasado, cuando se cae (en el tramo adoquinado de Pont-Thibault a 38 km de la meta), no estaba convencido en su cabeza de poder volver a alcanzar a Van der Poel. Eso ha cambiado, sobre todo después de su caída en San Remo, donde también se fue al suelo antes de remontar y ganar la carrera. Creo que está listo", añadió.