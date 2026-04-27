PSG-Bayern, un choque de titanes por un puesto en la final de Champions

Luego de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Liverpool, el PSG hace frente a un reto aún mayor, el martes en el Parque de los Príncipes contra el Bayern Munich en la ida de semifinales de Champions.

El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Champions contra el flamante campeón de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la Orejona.

"Estamos preparados" para "jugar esta semifinal ante el mejor equipo de Europa, pero somos los vigentes campeones, y queremos seguir siéndolo", proclamó el sábado Luis Enrique luego de su cómoda victoria con los suplentes en Ligue 1 ante el Angers (3-0).

Para esta tercera semifinal europea consecutiva a las órdenes del entrenador español, los parisinos quieren seguir haciendo historia y caminar sobre los pasos del Real Madrid de Zinédine Zidane, último equipo que logró revalidar el título supremo (2016, 2017, 2018).

Pero sobre la ruta de ese eventual segundo éxito en Budapest se presenta un gigante para impedir el paso: el Bayern de Vincent Kompany (suspendido para el martes), de Harry Kane y de Michael Olise, contra el que el PSG ya perdió en la primera fase en noviembre (2-1). Pero los parisinos pueden esperanzarse con el 2-0 cosechado ante los bávaros en cuartos del pasado Mundial de Clubes, en julio.

"Estamos deseando afrontar este desafío", afirmó este fin de semana el delantero inglés de 32 años, todavía uno de los mejores jugadores del Bayern, sabiendo que ambos equipos tienen "un estilo de juego muy similar".

Kane completa un tridente ofensivo bávaro con Michael Olise y el colombiano Luis Díaz -entre los tres han marcado 93 goles-, apoyados por la calidad de Jamal Musiala.

El poderío ofensivo del Bayern esta temporada es impresionante, con 167 goles en 49 partidos entre todas las competiciones (38 en Liga de Campeones).

- "Confianza" y "energía" -

Para Christoph Freund, director deportivo de los campeones de Alemania, "el rendimiento colectivo y la manera en que nos presentemos juntos como equipo serán determinantes", convencido de que sus jugadores tienen "una enorme confianza y una energía increíble" para este doble enfrentamiento, que comienza el martes en el Parque de los Príncipes.

Una confianza y energía que tampoco son ajenas al PSG, como ya demostrase en su doble victoria en cuartos ante el Liverpool.

Ayudados por un gran Matvéi Safonov bajo palos y con un Ousmane Dembélé haciendo honor al Balón de Oro que descansa en sus vitrinas, los parisinos han dados suficientes muestras de que no se arrugan en las grandes citas.

Las únicas incertidumbres desde la capital francesas radican en el estado físico de algunas de sus estrellas; Vitinha lleva días con una inflamación en el talón, Achraf Hakimi fue reemplazado por precaución al descanso ante el Angers por molestias tras un esprint, Fabián Ruiz acaba de regresar luego de tres meses de ausencia, y Nuno Mendes mantiene dolores en el muslo.

Enfrente no estará Kompany en el banco visitante, sancionado para el partido de ida. El asistente inglés de Kompany, Aaron Danks, será quien dé las órdenes a pie de césped.

Kane aseguró que este Bayern, que solo ha perdido dos veces entre todas las competiciones esta temporada, está lo bastante trabajado como para funcionar sin que el belga dé órdenes desde la banda.

"Por supuesto que lo extrañaremos en la banda. Es nuestro jefe y nuestro líder. Pero todo el mundo sabe lo que hay que hacer, aunque el míster no esté en la línea de cal".

- Onces iniciales probables:

Paris SG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Entrenador: Luis Enrique (ESP)

Bayern Munich: Neuer (cap.) - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Díaz - Kane

Entrenador: Aaron Danks (ENG) (el belga Vincent Kompany está suspendido para este partido)

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)