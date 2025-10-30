Deportes

PSG anuncia baja de Désiré Doué por "varias semanas"

PSG anuncia baja de Désiré Doué por varias semanas
El atacante francés Désiré Doué, del París Saint-Germain, es retirado en camilla tras lesión durante el partido de Ligue 1 contra Lorient, el 29 de octubre de 2025 en el estadio de Moustoir, en Lorient JEAN-FRANCOIS MONIER
AFP
30 de octubre de 2025

El atacante francés del París Saint-Germain Désiré Doué, lesionado en partido de Ligue 1 el miércoles, estará "indisponible varias semanas", anunció el club parisino.

El jugador de 20 años tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 60 del empate 1-1 Lorient y sufre "una lesión muscular en el muslo derecho", precisó el PSG en su comunicado.

El atacante se perderá por tanto el duelo de Liga de Campeones contra el Bayern Múnich del próximo martes. El PSG anunció que dará novedades sobre el estado de Doué "tras los partidos internacionales de noviembre".

Esta lesión supone un nuevo contratiempo para Doué, que acababa de reincorporarse tras seis semanas de baja por una lesión en la pantorrilla derecha.

Jugó contra Estrasburgo (3-3), en la goleada al Bayer Leverkusen (2-7), en la victoria contra Brest (3-0) y el miércoles en Lorient, un breve periodo en el que logró anotar tres goles y repartió dos asistencias.