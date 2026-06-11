"Probablemente" mi última carrera en Barcelona, avisa Alonso

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, dijo el jueves que el Gran Premio de Catalunya de este fin de semana podría ser su última carrera en Barcelona.

"Va a ser un fin de semana especial, probablemente mi última carrera en Fórmula 1 en Barcelona, así que gracias a todos", dijo Alonso a la prensa.

"Todavía no tengo nada en mente, después del verano (boreal) tomaré la decisión sobre si sigo o no, pero Barcelona no estará en el calendario el año que viene", desarrolló el asturiano, que cumplirá 45 años el mes que viene.

"Si no sé lo que haré el próximo año, no puedo estar seguro de lo que haré dentro de dos".

El piloto de Aston Martin no ha anunciado planes de retirada, pero dado que Barcelona alternará en el calendario de F1 con Spa-Francorchamps, admitió que podría no volver a correr más en el trazado catalán.

Frustrado con el nivel de su monoplaza esta temporada, Alonso sumó el fin de semana pasado su primer punto, tras quedar décimo en el GP de Mónaco.

"Que sea o no mi última carrera en Barcelona no me afecta demasiado, estoy en paz con mi carrera".

"He logrado mucho más de lo que jamás soñé cuando era niño", confesó.

Alonso ganó en Montmeló en 2006 y 2013, siendo la primera ocasión de la que mejor recuerdo guarda.

"Cuando ganas se convierte en una carrera especial. Diría que 2006, porque había muchas expectativas sobre nosotros tras ganar el campeonato en 2005", recordó.

"Saliendo desde la pole, todos esperaban que ganase aquel domingo... Lo recordaré como el mejor recuerdo".