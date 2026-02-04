Presupuesto, participantes, medallas: las cifras de Milán Cortina 2026

Los Juegos de Milán Cortina (6-22 de febrero) serán los 25º Juegos Olímpicos de Invierno de la historia y los terceros que organice Italia después de Cortina d'Ampezzo 1956 y Turín 2006.

La cifra se eleva a cuatro para Italia si se cuenta la cita de verano que tuvo lugar en Roma en 1960.

. 6.000 millones de dólares

El presupuesto total de 5.200 millones de euros (algo más de 6.000 millones de dólares) incluye 3.500 millones de euros (4.100 millones de dólares) dedicados a la construcción y modernización de las sedes deportivas y las infraestructuras de carreteras y trenes, todo ello gestionado por la SiMiCo, la empresa pública responsable de las obras olímpicas, mientras que los 1.700 millones de euros (1.990 millones de dólares) restantes corresponden al Comité de Organización Milán Cortina 2026.

La SiMiCo está financiada con fondos públicos, mientras que el presupuesto del Comité de Organización proviene de la venta de entradas (1,6 millones de boletos, incluyendo Juegos Olímpicos y Paralímpicos), de los patrocinios nacionales y de la contribución del Comité Olímpico Internacional (COI) a través de su programa TOP de patrocinios internacionales y de su distribución de los derechos de televisión.

El coste de la contribución mínima del COI es de 925 millones de dólares, indicó la pasada semana la instancia a la AFP. En el caso de los Juegos de Invierno de Pekín 2022 fue de 970 millones de dólares.

La factura total superará ese presupuesto de 5.200 millones de euros porque la cifra no incluye el coste de la seguridad del evento, que asume el gobierno italiano, o las construcciones por parte de promotores privados de la Villa Olímpica de Milán y el Arena Santagiulia (donde se jugará el torneo olímpico de hockey sobre hielo), respectivamente por 140 millones de euros (163 millones de dólares) y 250 millones de euros (292 millones de dólares).

Lo que sí es seguro es que la factura de estos Juegos Olímpicos de 2026 no será tan alta como las de la cita de Sochi 2014 (28.900 millones de dólares) según un estudio de la Universidad de Oxford en 2024, o que la de Pekín 2022 (8.700 millones de dólares).

. 116 títulos olímpicos

Durante la quincena olímpica italiana, se decidirán 116 títulos en dieciséis disciplinas que se enmarcan en ocho deportes.

Cincuenta de esos 116 oros serán femeninos, un récord en la historia de los Juegos de Invierno, mientras que 54 serán en pruebas masculinas y 12 en mixtas.

Entre los 2.900 deportistas participantes, el 47% serán mujeres, un porcentaje nunca alcanzado en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Las medallas pesan 420 gramos en el caso de las de bronce y 500 gramos las de plata y oro. Tienen 80 milímetros de diámetro y 10 milímetros de espesor.

Sus conceptores aseguran que no sufrirán los problemas que tuvieron las medallas de los Juegos de París 2024, algunas de las cuales sufrieron una rápida oxidación.

. Y también...

24: el número de drones utilizados por OBS, la filial del COI encargada de la retransmisión de los Juegos Olímpicos, que planea 6.500 horas de emisión, 900 de ellas para competiciones en directo.

10.001: el número de relevistas de la llama olímpica. Siguiendo la tradición, el fuego se encendió en Olimpia (Grecia) el 26 de noviembre y llegó a Roma el 4 de diciembre, para un recorrido de 12.000 kilómetros por el país antes de llegar a Milán este jueves 5 de febrero, en la víspera de la ceremonia de apertura.

22.000: la superficie en km2 del territorio en el que se disputarán "los Juegos más dispersos de la historia", en las diferentes sedes repartidas en tres regiones del norte de Italia.