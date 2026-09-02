Presidente Mulino se reúne con Mariano Rivera para hablar de inversiones, empleo y apoyo al deporte

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles 2 de septiembre al exbeisbolista panameño Mariano Rivera, histórico cerrador de los Yanquis de Nueva York y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la promoción de inversiones como mecanismo para generar nuevas plazas de empleo, según informó el Gobierno.

También abordaron posibles inversiones destinadas al deporte y la educación mediante obras públicas, así como el respaldo del sector privado para construir nuevas infraestructuras y mejorar las existentes.

Antes de reunirse con Mulino, Rivera sostuvo un encuentro con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.