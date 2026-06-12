Presidente federación palestina de fútbol no obtiene visa para ir al Mundial

El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, declaró el viernes a la AFP que no ha obtenido visado de entrada ni para Estados Unidos ni para Canadá para asistir a los eventos del Mundial 2026.

Rajoub explicó que sí asistió el jueves a la ceremonia de inauguración en Ciudad de México, organizada antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

"No me concedieron el visado para Estados Unidos después de que lo solicitara en Amán. Su comportamiento es ridículo", declaró el responsable del fútbol palestino en una entrevista telefónica con la AFP.

"Actualmente estoy en México, voy a asistir a un partido de Túnez (el 14 de junio en Monterrey contra Suecia) y luego regresaré" a los Territorios Palestinos, añadió.

En abril, Rajoub participó en el congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, donde se negó a participar en una foto de grupo con un responsable de la federación israelí a invitación del presidente del organismo, Gianni Infantino.

La Federación Palestina ha presentado un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de la FIFA de no imponer sanciones a Israel debido a la participación de clubes situados en la Cisjordania ocupada en competiciones supervisadas por la Federación Israelí.

La Federación Palestina denuncia desde hace mucho tiempo que clubes establecidos en las colonias de Cisjordania no deberían participar en competiciones organizadas por la Federación Israelí.

Las colonias israelíes establecidas en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, son ilegales según el derecho internacional.

En 2024, expertos de las Naciones Unidas indicaron haber identificado al menos ocho clubes de fútbol que juegan en "colonias israelíes" y llamaron a la FIFA a "asumir sus responsabilidades en materia de respeto de los derechos humanos".

- FIFA no controla los visados -

Rajoub declaró que tampoco ha obtenido visado para Canadá, país que coorganiza el Mundial 2026.

"Algunos sectores no quieren que critiquemos a Israel", fustigó, afirmando sin aportar pruebas que "los israelíes" habían "presionado".

El dirigente aseguró que ha informado a la FIFA de esta situación.

La estricta política migratoria de Donald Trump plantea problemas de entrada en Estados Unidos para ciertos países e incluso afecta a actores mundialistas: el árbitro somalí Omar Artan fue rechazado, pese a contar con un visado en regla.

En la previa de la inauguración del Mundial en Ciudad de México, el miércoles, Infantino calificó de "lamentable" el caso de Artan, pero recordó que la FIFA no tiene el control sobre los visados para el Mundial.

Las autoridades estadounidenses también han denegado visados a responsables iraníes (miembros del cuerpo técnico de la selección nacional), así como a aficionados senegaleses y marfileños.

Canadá, por su parte, rechazó el ingreso del fútbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual