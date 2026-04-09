Presidente de la CAF rechaza acusaciones de corrupción por parte de Senegal

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, desmintió este jueves en Marruecos las acusaciones de corrupción en el seno del organismo formuladas por el gobierno senegalés después del retiro del título de campeón de África a su selección en beneficio de Marruecos.

"Si alguien quiere emprender acciones legales alegando que hay corrupción en la CAF, no solo lo recibo favorablemente, sino que lo animo. No hay nada que ocultar", declaró el Motsepe durante una rueda de prensa en Salé, cerca de la capital marroquí, Rabat, y calificó estas acusaciones de "falsas y sin fundamento".

El gobierno senegalés solicitó el 18 de marzo una investigación internacional "por sospechas de corrupción en los órganos de dirección de la CAF", al día siguiente de la decisión del jurado de apelación del organismo que declaró al equipo de Senegal "perdedor por retiro en la final" y dio la victoria de Marruecos en los despachos por 3-0.

La decisión de la CAF fue celebrada por Marruecos pero encontró la oposición de Senegal, que presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Lausana.

El 18 de enero varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante la final de la Copa de Africa para protestar por una decisión del árbitro que, poco después de anular un gol a Senegal, concedió un penal a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte.

Luego de 15 minutos de confusión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego, el partido continuó y el extremo marroquí Brahim Díaz falló el penal y Senegal ganó 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga.