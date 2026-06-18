Premios, Orden y muchos planes

Cumplida la realización del Gran Open Club 2026, a principios de este mes de junio, en la Piscina Olímpica Eileen Coparropa, de Juan Díaz, la Federación Panameña de Natación informó que dejará de realizar eventos evaluativos y cederá la oportunidad a las ligas locales (provinciales) realizar sus propios eventos.

Según el federado Franz Wever Otero, la decisión fue tomada pues “también necesitamos esa interacción, dinámica y turismo deportivo local para hacer crecer a nuestras provincias” en la natación.

Otro proyecto en agenda para este año es la entrega de los ‘Aquatics Awards’, que según Wever Otero, aún hay fecha por definir, aunque podría ser para el mes de diciembre o en enero próximo.

“Pretendemos hacer una comisión evaluadora que incluirá por supuesto nadadores y exnadadores, además sería grandioso contar con la condecoración al mérito Eileen Coparropa, al mejor nadador del año, que nunca se ha realizado y que desde la federación hemos llevado en cuatro años de diligencias solicitado se gestione”.

El dirigente se refiere a la Ley 32, del 18 de julio de 2007, que crea la Orden a la Natación Eileen Coparropa, como un galardón simbólico, sin valor monetario, pero establece la otorgación anual de una beca de estudios al atleta distinguido.