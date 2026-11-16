Premio Periodistas y Locutores Hípicos con todos los honores

El periodista especializado en hípica, Marcos Thils, fue el encargado de entregar la copa emblemática de la victoria en el Premio Periodistas y Locutores Hípicos, celebrado el pasado sábado como el evento central de la velada en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, a Augusto Samuel Boyd, propietario y criador de la yegua nacional “Mocita Bonita”, ganadora de la prueba en honor a los comunicadores hípicos.

En la ceremonia protocolar de la carrera, el periodista Thils, a nombre del gremio homenajeado, fue el oferente de la copa del triunfo junto a demás colegas. Otros premios otorgados a parte del equipo victorioso de la yegua fueron entregados por Julio Ríos, José De Obaldía, Jerry Solís, Alex García y Martín Levy.

“Mocita Bonita”, del haras San Isidro, será retirada de las pistas después de este triunfo, para servir como yegua madre en el plantel de crianza que la vio nacer.