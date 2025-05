Potenciar equipos de surf en pruebas fuera del país

El Surf panameño avanza con su Circuito Nacional 2025, al haber celebrado tres de sus cinco fechas programadas, además de realizar fogueos, clínicas y ‘Scouting’ de potenciales atletas en varias zonas del país. Un esfuerzo, no solo para desarrollar esta disciplina deportiva, sino para robustecer la participación de equipos a competiciones en el extranjero.

“Queremos llevar selecciones completas a eventos internacionales. Hay citas que son hasta 22 participantes y otros son un poco más reducidas, pero nos afecta si no vamos todos, porque si no vas a una categoría, si no la llenas con una atleta, te baja el ranking como país. Y eso es lo que nos ha estado pasando en los últimos años”, indicó Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS).

“Ese tema ya lo hemos elevado a las autoridades, porque se hace todo el trabajo, todo el programa, toda la selectiva [de atletas] y al final nos dicen que hay fondos y no tiene sentido, porque se invierte todo ese dinero en hacer el programa del año, para poder participar efectivamente en los eventos, pero al final se ha cortado presupuestos de años anteriores y estamos tratado de que el año no vuelva a pasar esto”, dijo el dirigente.

Añadió que “vamos a tratar de ir con el equipo [de deportistas] completo a todos los lugares, y también tratar que tengamos un equipo multidisciplinario también completo, pues otras selecciones van con un fisioterapeuta, un psicólogo deportivo, entrenador físico, nutricionista, y nosotros vamos con el coach y una persona de la logística y a ver que nos pasa. Entonces queremos exponer eso a las autoridades para que entiendan, estamos haciendo todo el proceso, se tienen a los mejores, pero van allá y se derrumban, porque ven que otro país, si tiene todo lo que se necesita para estar óptimo, mental y físicamente, durante un evento, porque son eventos de diez días, son desgastantes, llegar a la final es una cuestión bien pesada, te puedes hasta enfermar y no tienes la atención adecuada; eso nos ha pasado facturar en otros eventos anteriores”.