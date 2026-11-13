$!Por más profesionalización

El Día del Periodista se celebra hoy en Panamá con retos ya conocidos y oportunidades para hacer más profesional esta vocación.

En el caso de la rama deportiva, varios colegas expresaron que trabajar en deportes es una grata satisfacción y conlleva el desafío de estar actualizado en un mundo cada vez más digital y acostumbrado a la inmediatez.

“Hay que seguir preparándose ante las nuevas tecnologías, para seguir siendo esa voz que lleva las informaciones más completas y verídicas al publico”, sentenció Ángel Valdés, periodista. Para el comunicador Pablo Bustamante “el deporte es un momento de esparcimiento, es salud, es pasión, y tenemos como fortuna ser parte de una profesión que da a conocer el deporte, somos el eco y el puente”.

Por su parte, el comentarista Daniel Alonso afirmó que “el ejercicio del periodismo en general y el deportivo en particular exige cada vez mayor especialización y responsabilidad. Es nuestro deber estar actualizados y comprometidos con la certeza y precisión en un mundo caracterizado por la competitividad”.

En tanto, el periodista Campo Elías Estrada señaló que “no olviden que esta es una profesión antes que un pasatiempo, que el ideal es informar con responsabilidad y objetividad sin caer en el periodismo amarillista que hoy se está manejando en el mundo. Pensar primero antes de escribir o decir algo”.